15 Temmuz Demokrasi Müzesi, FETÖ\'nün hain darbe girişimini ziyaretçilere hatırlatıyor

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde sergilenen objeler ve videolar, o gece yaşanılanları ziyaretçilere hatırlatıyor.

FETÖ'nün 2016 yılında gerçekleştirdiği darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillere aktarılması amacıyla Gaziantep'te kurulan Türkiye'nin ilk 15 Temmuz müzesi olan "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nin ziyaretçileri eksik olmuyor.

Üzerinden 8 yıl geçen FETÖ'nün hain darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

İstasyon Parkı'ndaki müzede, darbe gecesi yaşananların kronolojik anlatısının yanı sıra ziyaretçilerde tanıklık hissini oluşturmak için deneyim alanları da bulunuyor. Müzede, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "facetime" uygulaması aracılığı ile vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmanın yer aldığı video ile halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmeleri de bulunuyor.

Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar müzede önemli bir yer tutarken, bir başka bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskın ve korsan bildiri okutulması sırasındaki olaylara tanıklık etme imkanı buluyor.

Müzede, tankların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz'da TBMM'de yapılan resmi açıklamaya kadar olan o süreç de anlatılıyor. Müzenin dış bölümünde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu anıt duvar dikkati çekiyor. Müzede, 15 Temmuz'daki karanlık geceyi unutturmayacak olan hain darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle de anlatılıyor. Darbeye ilişkin birçok görsel çalışmanın yer aldığı mekanda, şehit ve gazilere ait çok sayıda özel eşyaların yer aldığı özel bölümler de bulunuyor. Müzede ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında park halinde bulunan İstihbarat Şube Müdürlüğüne ait polis aracı ile bir vatandaşa ait olan ve zırhlı tanklar tarafından ezilerek hurda haline getirilen iki araç da bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Murat Dağ, üzerinden 8 yıl geçen FETÖ'nün hain darbe girişiminin izlerinin "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nde ziyaretçilere hatırlatıldığını söyledi. Darbeye ilişkin birçok görsel çalışmanın yer aldığı müzede, şehit ve gazilere ait hatıralarının da bulunduğunu belirten Dağ, 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladıklarını söyledi.

Müzede o gece yaşananlara ilişkin güvenlik kameraları kaynaklı görüntülerin yanı sıra vatandaşlara ait cep telefonu çekimlerinin kronolojik bir sırayla ekranlardan aktarıldığını belirten Dağ, ziyaretçilerin bu duyguyu bire bir yaşamalarını sağladıklarını kaydetti.

"O gün 251 şehit ve binlerce yaralı verdik"

Hain darbe girişiminin 8 yıldönümü olduğunu hatırlatan Dağ, "8 yıl önce bir hain, haince bir kalkışma gerçekleştirmek istedi. Türk halkının girişimleri ile darbe teşebbüsü saf dışı bırakıldı. O gün 251 şehit ve binlerce yaralı verdik. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin ilk 15 Temmuz Müzesini darbe teşebbüsünden bir yıl sonra Gaziantep'te açtık. Müzemizde 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olanların aziz hatıralarını ölümsüzleştirmek üzere ve o günü unutmamak üzere yapılmış bir müzedir" dedi.

"Müzemize yeni iki tane envanter kazandırdık"

Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında park halinde bulunan İstihbarat Şube Müdürlüğüne ait polis aracı ile bir vatandaşa ait olan ve zırhlı tanklar tarafından ezilerek hurda haline getirilen iki aracı da bu yıl müzeye getirdiklerini belirten Dağ, "Müzemize yeni iki tane envanter kazandırdık. Bu araçlarımızda 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından derdest edilen araçlardır. Bu araçları müzemize kazandırdık. Gelen ziyaretçiler 15 Temmuz'un acı hatıralarını bu iki araç üzerinden de görebilirler" şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerimizin aziz hatıralarının Gaziantep'teki "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nde yaşatıldığını belirten Dağ, "Müzemiz Gaziantep'te yaşayanlar başta olmak üzere birçok ilden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor. Müzemize gelen ziyaretçiler adım adım, saniye saniye 15 Temmuz'un izlerini sürebiliyorlar. Müzemizde dijital ağırlıklı olarak temalar bulunmaktadır. Darbe teşebbüsünün ilk başladığı saatlerden darbe teşebbüsünün başarısız olduğu dakikalara kadar o geçen süreçte nelerin yaşandığını ziyaretçilerimiz adım adım müzemizde takip edebiliyorlar. Özellikle okul gruplarından öğrencilerimizi ziyaretçilerimize dahil ediyoruz. Öğrencilerimizi okuldan alıp müzemize getirip tekrar okullarına bırakıyoruz. Bu şekilde de milli şuuru öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Tuncay Bozbey de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ne geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti. - GAZİANTEP