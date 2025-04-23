15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz'den Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz'den Özgür Özel'e tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz\'den Özgür Özel\'e tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Batı medyasına verdiği demeçleri eleştirerek, "Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etmesi, milli iradeye...

23.04.2025 11:29
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Batı medyasına verdiği demeçleri eleştirerek, " Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etmesi, milli iradeye ve devletimizin bağımsızlığına karşı sorumsuz bir tutumdur" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Batı medyasına verdiği demeçler ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etmesinin milli iradeye ve devletin

bağımsızlığına karşı sorumsuz bir tutum olduğunu belirterek, "Önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki açıklamaları, milletimizin hassasiyetlerini yansıtmaktadır. Özgür efendinin Türkiye'nin iç meselelerini yabancı medya organlarına taşıyarak ülkemizi karalama çabaları, milli birlik ve beraberliğimize zarar vermektedir. Bu tür davranışlar, Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsız yargı sistemine duyulan güveni sarsmaktadır" dedi.

"CHP Genel Başkanı Özgür efendi düne kadar Kılıçdaroğlu için ağlarken onu sırtından hançerlemiş ve bu seri şekilde devam edecektir" diyen Gündüz, "Sıradaki İmamoğlu ve Yavaş'tır. Özgür efendinin tek düşüncesi cumhurbaşkanı adayı olmaktır. Özgür efendi ve şürekası şunu iyi bilmelidir ki Süleyman Soylu, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşıdır. Süleyman Soylu'nun terörle mücadeledeki kararlı duruşu ve devletimizin güvenliğini sağlama konusundaki çabaları, milletimiz tarafından takdirle karşılanmaktadır. Kendisine yönelik asılsız suçlamalar ve karalama kampanyaları, bu kararlılığı sarsamayacaktır. Süleyman Soylu yerli ve milli duruşuyla milletimizin kalbinde yer etmiştir. Şehit ve gazi aileleri olarak milli iradeye ve devletimizin bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıya karşı duracağımızı ve bu tür sorumsuz açıklamaları kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz'den Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

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