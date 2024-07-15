15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Şehitler Abidesi\'nde anma programı düzenlendi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında anma programı düzenlendi. Programda, çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılması gerçekleştirildi. Ayrıca, Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Programa, birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

15.07.2024 14:08
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika
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