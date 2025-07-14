15 Temmuz gazisinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek - Son Dakika
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15 Temmuz gazisinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek

15 Temmuz gazisinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
14.07.2025 18:45
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde hainler tarafından açılan ateşle vurularak gazi olan emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, 15 Temmuz'un 9. yıldönümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde hainler tarafından açılan ateşle vurularak gazi olan emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, 15 Temmuz'un 9. yıldönümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi. 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatan Lale, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için, var gücümüzle mücadele etmeliyiz. Şu anda, terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Bu sürecin devletimiz için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. İzmir'de yaşayan emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesi gittiği Genelkurmay Başkanlığı çevresinde hain darbeciler tarafından zırhlı araç içerisinden açılan ateşle sol göğüs hizasından vurularak gazi oldu. Hastaneye kaldırılan Lale, 15 gün boyunca göğsündeki mermiyle yaşadı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Yılmaz Lale, "Uçaklar uçmaya başladığında, daha doğrusu bir darbe girişimi olduğundan haberimiz olduğunda bizler hemen inisiyatif aldık. Ülkemizin demokrasisinin yanında yer alacaktık. Ben de bu düşünceyle, benim gibi düşünen birçok insanın olacağını düşünerek Kızılay'a inmeye karar verdim ve yola çıktım. Kızılay'a gelmeden önce Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin bulunduğu, Meclis'in tam karşısındaki kavşağa geldim. Orada durduk ve mücadeleye başladık. Meydana ilk ulaşan kişilerden biriydim. Akabinde orada çatışmalar başladı. Gördük ki silahlı kuvvetlerin içerisine sızan terörist grup, arkadaş, vatan evladı, üniformalı, sivil ayırt etmeden, yüzlerce insanı hedef gözeterek ateş açıp şehit ettiler, yaraladılar" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye

15 Temmuz 2016 akşamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi açısından çok talihsiz bir gece olduğunu belirten Lale, "O gece, vatan evlatları, bir takım hainler tarafından şehit edildi. Aynı zamanda, yine vatan evlatları, vatanlarını ve demokrasilerini korumak için meydanlara indi. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için, var gücümüzle mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Şu anda, terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Ancak kaç tane operasyon yapılırsa yapılsın, birliklerimiz ne kadar başarılı olursa olsun, terör kolay kolay bitmez. Bunu ancak oturup konuşarak sonlandırabiliriz. Bugün terörü bitirmek için bir masaya oturma süreci değil de, başka devletlerin başka unsurları ya da terör örgütlerini kullanmasına fırsat vermemek adına yürütülen bir süreçtir. Buna bir anlaşma demek de doğru olmayabilir. Ancak terör örgütü bu süreci kendi isteğiyle bitirmek istemiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buna onay vermiştir. Bizim bu noktada "hayırlı olsun" demekten başka çaremiz yoktur. Bu sürecin devletimiz için hayırlı olacağına inanıyorum" diye belirtti.

"FETÖ baltaladı"

2013 yılında başlatılan çözüm sürecini FETÖ'nün baltaladığını belirten Lale, "2010'lu yıllarda, özellikle 2012-2013 döneminde, Türkiye'de bir açılım süreci başlatıldı. Terör örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeler yürütüldü. Aslında süreç başlarda olumlu gidiyordu. Ancak sonrasında istenmeyen gelişmeler yaşandı. Terör örgütü, sanki büyük bir başarı kazanmış, devleti mağlup etmiş ve galip taraf olarak masaya oturuyormuş gibi bir görüntü verdi. Bu algının oluşmasına neden olan yapı ise, bence o dönemde devletin içinde aktif olan Fethullah Gülen adlı terör örgütünün, yani FETÖ'nün kendisiydi. Bu örgüt, süreci baltalamak amacıyla çeşitli yollar izledi. Devletin ve istihbarat örgütlerinin terör örgütleriyle yürüttüğü bu süreci; zaman zaman istihbarat sızdırarak, bazen diğer ülkelerin istihbarat servislerine bilgiler aktararak, bazen de bizzat terör örgütlerine operasyon düzenleyerek sabote etmeye çalıştı ve bunda da maalesef başarılı oldu. Ancak 2016 yılından itibaren, FETÖ mensuplarının devletin kademelerinden temizlenmesiyle birlikte, bu süreci baltalayabilecek kişilerin sayısı kalmadı. Dolayısıyla, bugün benzer bir süreç başlatılırsa, bu defa akamete uğramadan, sağlıklı bir şekilde sonuçlanabileceğini düşünüyorum" diye ekledi.

"Şehitlerin kanı yerde kalmaz"

Terörsüz Türkiye sürecine gelen eleştirilerde değinen Lale, şunları kaydetti:

"Bazı çevrelerde 'Bu süreç sonunda şehitlerimizin kanı yerde mi kalacak?' deniyor. Ben 2023 yılında Pençe-Kilit operasyonunda yeğenimi şehit verdim. Bu nedenle, en çok yüreği yanan insanlardan biriyim. Bu süreçte daha fazla şehit verilmesini istemiyorum. Ancak bizim şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimiz, her şehidimizin kanını, en az on katı teröristin kanını dökerek yerde bırakmadı. Bu böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Teröristlerin ülkeye geri dönmesi konusuna gelince; ben, suç işlemiş, fiilen teröre bulaşmış, eline silah alarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ya da vatandaşlarımızı şehit etmiş kişilerin ülkeye döneceğini düşünmüyorum. Ancak örgüte sonradan katılmış, suça karışmamış, operasyona gitmemiş, eline silah almamış kişiler olabilir. Onlar dönerse, ülkenin adaletine teslim olurlar. Adaletin vereceği karara göre ceza alırlar veya almazlar. Onu biz değil, adalet bilir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz gazisinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek - Son Dakika

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