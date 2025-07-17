15 Temmuz Programında Vali Gül'den Önemli Mesajlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

15 Temmuz Programında Vali Gül'den Önemli Mesajlar

15 Temmuz Programında Vali Gül\'den Önemli Mesajlar
17.07.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz programında basın mensuplarıyla buluştu, darbe girişimini değerlendirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından 220 basın mensubu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Çalışma Grubu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İstanbul Valiliği'nde bir program düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 220 basın mensubu katıldı. Vali Gül konuşmasında, "Her birimiz Türkiye'de yaşayanlar olarak bu olayın şahitleriyiz. 15 Temmuz'da gerek vatandaşlarımızın gerekse kamu görevlilerimizin tecrübeleri, anıları, yaşadıkları ve kahramanlıkları var. Ülkemizin kamu hizmetindeki eksikliklerini kullanarak, gerekse de milletimizin inançlarını kullanarak belli bir alan oluşturdu. 60'lı yıllarda nüfusumuzun yaklaşık 70'i kırsalda yaşıyordu. Dolayısıyla eğitimle, pansiyonla, yurtlarla ilgili eksiklikleri. bizim en önemli kaynağımız olan insan kaynağımızı bir şekilde ele geçirerek bununla başlayan bir süreç oldu. Yine inançlı insanların zekatları, fitreleri, yardımları ve buna benzer duygularını kullanarak bir demografik kaynak elde etti. Sonraki süreçte okuyan kişilerin bir şekilde kamuya girmesiyle kamuda belli bir kadrolaşma başladı. Soruları çalan, arkadaşlarına kumpas kuran, iftara atan bir şebeke oluştu. Emniyet başta olmak üzere askeriyede, yargıda, özellikle kritik yerlerde tek kriteri FETÖ terör örgütüne bağlı olan, ona sadakat olan bir yapı maalesef kurumlarımızın içine yerleşmeye başladı. Türkiye'de yapmak istedikleri şeyin aynısını yapan bir suç şebekesiyle karşı karşıyız. O ülkelerde okullarla başlayan ve okulları bir lojistik olarak kullanan yapı, Türkiye'de ticaret yapmak isteyen kişileri o ülkelerdeki öğrencisini okuttuğu kamu görevlilerini siyasetçilerle bir araya getirmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında farkı ülkelerde ayrı bir alan açıldı. Birbirini besleyen bir yapı oluştu" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi 7'den 70'e herkesin bütün farklılıklarını bırakıp meydanlara indiğini hatırlatan Vali Gül, "Önlemler alındığında 15 Temmuz ihanet gecesi de yavaş yavaş gelmiş oldu. Çünkü bu alanı kaybetmek istemeyen, devletin içerisine sızan, milletin kaynaklarını bir şekilde ele geçiren ve bununla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde aynısını yapmak isteyen yapı, maalesef genç demokrasimizin zaman zaman geçmişte de hastalığı olan müdahalelere başvurdu. Bunu da üniforma giymiş teröristler bir darbe teşebbüsüyle yapmak istediler. Burada aslında kendi yayın organlarına baktığımızda, ileri gelenlerinin televizyonlarda, açık kaynaklarda konuşmalarına baktığımızda şunu söylediklerini görüyoruz; 15 Temmuz akşamı dahil ve sonraki günlerde tıpkı 80'de, 60'daki gibi asker alana çıktığında vatandaşın rıza göstereceği, siyasetçilerin buna direnmeyeceği ve darbenin başarılı olacağı şeklinde kanaatleri vardı. Planlanan bu yapıda, bu darbe girişiminde planı bozan Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti ve Cumhurbaşkanımızla milletimiz arasındaki o kader birlikteliği, milletin yöneticilere güvenmesi, yöneticilerin de milleti yalnız bırakmama neticesinde darbe başarısız oldu. O meydanlar bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak 7'den 70'e o zamanki 80 milyon nüfusumuzun alanlarda olduğunu gördük. 15 Temmuz 2016'da ben Sivas valisiydim. Valiliğe ilk gittiğimizde kıyafetleri, yaşları itibarıyla birbirine benzemeyen farklı insanların demokrasimize, Cumhuriyetimize, seçilmiş milli iradeye sahip çıktıklarını gördük" şeklinde konuştu.

Bu topraklarda Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Gül, "Bu çok insani bir durum ama artık şunu gördük ve şuna kanaat getirdik bu topraklarda bizim güçlü olmamız gerekiyor. Farklı ülkelere güvenerek ya da farklı ülkelerden inisiyatif bekleyerek, onlardan bir şekilde icazet alarak bu ülkenin yönetilemeyeceğini, bu coğrafyada ayakta kalınamayacağını biz biliyoruz. Bu açıdan dostlarımız destek verirlerse onlara teşekkür ediyoruz ama hiç kimse destek vermese de bu milleti, bu devleti korumak için bu coğrafyada var olmak için 85 milyon olarak gece gündüz bu mücadeleyi veriyoruz. Zaten bizim vatandaşlarımızın, 80 yaşındaki teyzemizin, 10 yaşındaki çocuğumuzun o gece sokağa çıkarak kendini buna siper etmesi de bu söylediklerimi bir anlamda teyit etmiş oluyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Davut Gül, istanbul, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Programında Vali Gül'den Önemli Mesajlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
BBP’den ’Terörsüz Türkiye’ sürecine destek ve uyarı BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem

19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
09:37
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
09:24
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
08:59
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
08:26
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor
Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
00:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
00:30
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı
Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
00:26
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 19:45:22. #7.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Programında Vali Gül'den Önemli Mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.