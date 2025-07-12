15 Temmuz'un 9. yılında direniş ruhu yeniden yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

15 Temmuz'un 9. yılında direniş ruhu yeniden yaşatılacak

12.07.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Kardan Aydınlık" temasıyla İzmit Milli İrade Meydanı'nda özel bir anma programı düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Kardan Aydınlık" temasıyla İzmit Milli İrade Meydanı'nda özel bir anma programı düzenleyecek.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı ile başlayacak. Sahne gösterileri ve teatral anlatımlarla, 15 Temmuz direniş ruhu yeniden canlandırılacak. Vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, program gece yarısındaki sala icrasıyla sona erecek.

Anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Salı sabahı Yeni Cuma Camisinde sabah namazı kılınacak. Namaz için cami avlusunda 04.30'dan itibaren toplanılmaya başlanacak. Ayrıca, akşam namazı da protokol ve vatandaşların katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda topluca eda edilecek.

Milli İrade Meydanı'ndaki program öncesinde, kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla "Zaferin Adı Türkiye" kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş, saat 19.30'da İzmit Fevziye Cami önünden başlayıp Milli İrade Meydanı'nda sona erecek.

Öte yandan, alanda kurulan özel sahnede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin paydaşlığında düzenlenen Milli Birlik Temalı Yarışma Programı'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Ulusal düzeydeki yarışma; resim, şiir, kompozisyon, afiş, slogan, koro gibi alanlarda açıldı. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanında ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrenciler için 15 Temmuz Salı akşamı Milli İrade Meydanı'ndaki anma etkinliğinde ödül töreni düzenlenecek. Törende öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alacak.

Ödül töreni bitimiyle geleneksel sancak teslimi ve selamlaşma yapılacak. 15 Temmuz özel programı akşam namazın ardından protokolün açılış konuşmaları ile başlayacak. Sonrasında, "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" kapsamında şehitler için okunan Yasin-i Şerif'in duası edilecek.

Anma programı, gece yarısı Kocaeli'nin tüm camilerinden okunacak selalar ile sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 9. yılında direniş ruhu yeniden yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
15:14
Juventus’tan Victor Osimhen kararı
Juventus'tan Victor Osimhen kararı
15:09
Fenerbahçe’de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak’ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu
14:57
Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması
Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması
14:53
Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek
Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek
14:49
PKK’nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
PKK'nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
14:47
Meteoroloji tarih verip uyardı Bu kez Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak
Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak
14:34
2 hemşireye mezar olan Tesla’nın son hali
2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 12:24:24. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 9. yılında direniş ruhu yeniden yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.