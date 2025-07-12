15 Temmuz'un 9. yılında direniş ruhu yeniden yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Kardan Aydınlık" temasıyla İzmit Milli İrade Meydanı'nda özel bir anma programı düzenleyecek.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı ile başlayacak. Sahne gösterileri ve teatral anlatımlarla, 15 Temmuz direniş ruhu yeniden canlandırılacak. Vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, program gece yarısındaki sala icrasıyla sona erecek.

Anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Salı sabahı Yeni Cuma Camisinde sabah namazı kılınacak. Namaz için cami avlusunda 04.30'dan itibaren toplanılmaya başlanacak. Ayrıca, akşam namazı da protokol ve vatandaşların katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda topluca eda edilecek.

Milli İrade Meydanı'ndaki program öncesinde, kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla "Zaferin Adı Türkiye" kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş, saat 19.30'da İzmit Fevziye Cami önünden başlayıp Milli İrade Meydanı'nda sona erecek.

Öte yandan, alanda kurulan özel sahnede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin paydaşlığında düzenlenen Milli Birlik Temalı Yarışma Programı'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Ulusal düzeydeki yarışma; resim, şiir, kompozisyon, afiş, slogan, koro gibi alanlarda açıldı. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanında ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrenciler için 15 Temmuz Salı akşamı Milli İrade Meydanı'ndaki anma etkinliğinde ödül töreni düzenlenecek. Törende öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alacak.

Ödül töreni bitimiyle geleneksel sancak teslimi ve selamlaşma yapılacak. 15 Temmuz özel programı akşam namazın ardından protokolün açılış konuşmaları ile başlayacak. Sonrasında, "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" kapsamında şehitler için okunan Yasin-i Şerif'in duası edilecek.

Anma programı, gece yarısı Kocaeli'nin tüm camilerinden okunacak selalar ile sona erecek. - KOCAELİ