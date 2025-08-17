17 Ağustos depremi unutulmadı

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, Türkiye'ye büyük acılar yaşatan 17 Ağustos depreminin 26'ıncı yıl dönümünü unutmayarak anma programı düzenledi.

Soğanlı Millet Bahçesi'nde Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini 26'ın yıl dönümü anma programına Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediyesi Birim Müdürleri, Bursa'da görev yapan arama kurtarma birimleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26'ıncı yıl dönümünün ilk saatlerinde başlayan anma programında depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.Anma programının katılanlar Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Millet Bahçesi'ne yerleştirilen içinde 63 farklı kalemde afet müdahale ve insani yardım malzemesi bulunan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu gezme imkanı buldu.

Ayrıca düzenlenen programda Osmangazi Kent Konseyi tarafından hazırlanan "Engelli Bireyler Afet Destek Haritası Projesi" tanıtıldı. Bu proje sayesinde engelli bireylerin adresleri (isimler gizli tutulmak kaydıyla) harita üzerinde farklı renk ve sembollerle işaretlendi. Bir depremde arama kurtarma ekipleri, seslenmeleri duyamayan engelli bireylere hızla ulaşabilecek, hareket edemeyen bir vatandaş öncelikli olarak tahliye edebilecek, görme engelli bireyler güvenli alanlara yönlendirilecek ve yatalak vatandaşların durumundan anında haberdar olunacak.

26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 gecesi hepimizin hayatı değiştiğini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, "Uykularımızdan bir anda uyandık, sevdiklerimizi, komşularımızı, evlerimizi kaybettik. O gün öğrendiğimiz en ağır gerçek, zamanın ne kadar değerli olduğu ve hazırlığın hayat kurtardığı gerçeğiydi. Osmangazi, nüfusu ve yoğun yapı stoğu ile afet riskinin yüksek olduğu bir ilçedir. Yapılarımızın güvenliği, afet öncesi hazırlık düzeyimiz ve hızlı müdahale kapasitemiz, bir depremde can kaybını belirleyecek en kritik unsurlardır. Bu nedenle hem riskli yapıların dönüştürülmesi hem de afet sonrası müdahale kapasitemizin güçlendirilmesi için somut adımlar atmak zorundayız. Bugün ise sizlere Engelli Bireyler Destek Haritası Projesini başlattığımızı duyurmak isterim. Pilot bölge olarak seçtiğimiz Soğanlı Mahallesi'nde, mahallede yaşayan engelli vatandaşlarımızın adresleri (isimler gizli tutulmak kaydıyla) harita üzerinde farklı renk ve sembollerle işaretlendi. Böylece bir depremde arama kurtarma ekipleri, seslenmeleri duyamayan bir komşumuzun kapısını hızla çalabilecek hareket edemeyen bir vatandaşımızı öncelikli olarak tahliye edebilecek, görme engelli bireylerimizi güvenli alanlara yönlendirebilecek, yatalak bir dostumuzun durumundan anında haberdar olabilecektir. Soğanlı Mahallesi bu yolculuğun ilk adımıdır. Hedefimiz, bu sistemi Osmangazi'nin tüm mahallelerine yaygınlaştırarak afet anında engelli vatandaşlarımız için hızlı, doğru ve hayat kurtaran bir destek ağı kurmaktır. Bu çalışmaya katkı sunan Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanımız Sevgi Baysal'a, Soğanlı Mahalle Muhtarımız Zeynep Yıldırım'a, mahalle sakinlerine ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Afetlere karşı en büyük gücümüz, dayanışmamız ve hazırlığımızdır. Bu kapsamda, Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk ve tek örneği olan Afet ve Acil Durum İstasyonları kurulmaya başlanmış olması da son derece sevindirici bir gelişmedir. İlk istasyon Soğanlı Mahallesi'nde yerini almıştır. 12,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 30 metrekare büyüklüğündeki bu istasyonlarda toplam 63 farklı kalemde afet müdahale ve insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; duş ve tuvalet üniteleri, jeneratörler, kesici-delici aletler, aydınlatma sistemleri, ilk yardım çantaları, sedyeler, soğuk iklim çadırları, battaniyeler, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonları, güneş enerjili sistemler, hijyen malzemeleri, yangın söndürücüler ve daha birçok hayat kurtarıcı ekipman yer almaktadır. Planlamaya göre, ilçemizdeki her mahalleye, nüfus ve yapı riski dikkate alınarak en az bir adet afet istasyonu yerleştirilecektir" dedi.

Bursa ve Osmangazi'de tek olan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonunu Osmangazi Belediyesi'nin mahallelerine yerleştirdiğini ifade eden Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, "Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederim. İlklerin belediye başkanı başkanımla çok ilkler yaşadım. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz, çok güzel çalışıyor. Bugün burada 17 Ağustos depreminin 26'ıncı yıl dönümünü unutmayarak anma için bir araya geldik. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Sevgi Baysal, Engelli Bireyler Afet Destek Haritası Projesi'nin tanıtımını yaptı. - BURSA