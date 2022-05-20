19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan

Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde kortej oluşturulurken, Çeşme Belediyesi zabıtaları kortejin önünde yer alan Atatürk Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımını iterek, en öne Çeşme Belediyesi Bando Takımı'nı yerleştirmeye çalıştı. Yaşanan bu olaya öğretmen ve çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN?, SESSİZ OL"

Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşlardan biri zabıtalara, "Niye ittiriyorsunuz çocukları? Çocukları iterek yer açıyorsunuz. Ayıp" diye tepki gösterdi. Zabıta ile vatandaş arasında tartışma yaşanırken, olay yerine gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın zabıtaya tepki gösteren vatandaşa "Sen kimsin? Sessiz ol" dedikten sonra zabıtaya dönerek "Alın bunu buradan" diye talimat vermesi de kameralara yansıdı.

AK PARTİ'DEN BAŞKAN ORAN'A PEŞ PEŞE TEPKİ

Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Mayıs'ı kendi bayramı sanmış belli ki. Belediye bandosunu zabıtadan oluşturduğu eskort ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin bandosunun önüne sürmesi, en öne belediye bandosunu geçirerek bu korteji kendi şovuna dönüştürmeye çalışması başka türlü açıklanamaz. Ne bayramımıza, ne bayramı hediye eden cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, ne de bayramın asıl sahibi Türk gencimize yakışmayan bu itiş kakış ise Oran'ın gözünü şov bürüdüğünü ortaya koyuyor. Bugün bir kere daha anladık ki; Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, Oran'ın umurunda bile değil. Ego ve şiddet ruhundan ibaret Oran için varsa yoksa gösteriş" dedi.

"HEMEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Yaşanan olaya sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, "Çeşme'de belediye eliyle yaşanan bu görüntülerin izahı yoktur. Gençlerin bayramında, gençleri ezmeye çalışmak ve ardından bu yaşananları durdurmak yerine tepki gösteren vatandaşa zabıta ile zorbalık yapan Çeşme Belediye Başkanı hemen gençlerden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, "Sizce bu arbedeyi çıkaran zihniyet 'Atatürk'ü anmak ve gençlikle ne kadar ilgili? CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve zabıta bandosu, devlet törenindeki gençlik bandosunun önüne geçmek isterken, hatta itiraz edenlere 'Alın bunu buradan' derken sizce neyin peşinde? Bu zihniyet Atatürk'ü de gençliği de şahsi ikbali için kullanan, siyasetine alet eden zihniyettir" dedi

"GENÇLERİN BAYRAMINI GEÇLERE ZEHİR ETTİ"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de, "Gençlerin bayramını, gençlere zehir eden CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP zihniyetinin tezahürüdür" diyerek tepkisini gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik de tepki gösterdi.