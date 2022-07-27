Hiç vaka görülmeyen köye nazar değdi! İlk vaka muhtar oldu

Aldığı sıkı önlemler ve koruyucu uygulamalarla köy halkını salgından korumayı başaran 60 yaşındaki muhtar Metin Şahin, yaklaşık 2,5 yılın ardından yakalandığı hastalığı olduğu aşılar sayesinde hafif belirtilerle atlatıyor.

2,5 YILDAN SONRA 5 VAKA

32 haneli 50 nüfuslu, "mavi köy" olarak da bilinen köyde vatandaşlara virüsün uğramaması için canla başla çalışan muhtar ile birlikte, yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez 5 kişi korona virüse yakalandı.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN HAFİF GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, "Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok" dedi.

"MAVİ KÖYÜMÜZE MAALESEF NAZAR DEĞDİ"

Bu zamana kadar 'mavi köy' olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, "İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul'dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de serbest bırakınca, şimdi benimle beraber köyümüzde 4 kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi" diye konuştu.

"İSTANBUL'DAN GELENLERDEN DOLAYI OLABİLİR"

Köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, "O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul'dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum" şeklinde konuştu.