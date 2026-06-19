2 bin 449 jandarma komando ve 98 sahil güvenlik mezun oldu

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda 26 haftalık eğitimlerini tamamlayan 2 bin 449 jandarma komando ve 98 Sahil Güvenlik, düzenlenen yemin töreniyle mezun oldu. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, bu üniformanın içerisinde yalnızca bir uzman erbaşın olmadığını, bir annenin duasının, bir babanın emeğinin ve bir ailenin fedakarlığının bulunduğunu söyledi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bu yıl 39'uncu yapılan Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kapanış törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, tören alanına aileleri selamlayarak giriş yaptı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 39'uncu dönem birincisi Muhammed Mustafa Seçmen tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

"Jandarma, yalnızca görev yapmaz, milletin derdiyle dertlenir"

Yürekleri vatan sevgisiyle atan 2 bin 449 yiğidin Jandarma Genel Komutanlığı'na ve 98 levendin de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na katıldıklarını söyleyen Orgeneral Çardakcı, "Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı yıllardır vatan sevgisini, disiplinle, cesareti vazife şuuruyla harmanlayan binlerce kahraman komandoyu teşkilatımıza kazandıran müstesna bir eğitim ocağı olmuştur. Bu köklü geleneğin yeni temsilcileri olarak sizler, yalnızca bir kursu tamamlamıyorsunuz. Sizler, bugün 1839 yılından bu yana şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla ve kahramanlarımızın alın teri ile yazılmış büyük bir tarihin de parçası oluyorsunuz. Tam 187 yıldır jandarma, devletimizin gücünü, milletimizin duasını, bayrağımızın şerefini, vatanımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Ancak jandarmayı büyük yapan köklü geçmişi değildir. Jandarmayı büyük yapan milletimizin gönlünde edindiği müstesna yerdir. Kimi kurumlar vardır isimleri anıldığında akla önce görevleri gelir. Kimi kurumlar vardır isimleri anıldığında akla önce fedakarlıkları gelir. Jandarma ise adı anıldığında güveni, merhameti, fedakarlığı ve devleti hatırlatır. Çünkü bu teşkilat milletimizin karşısına sadece bir güvenlik gücü olarak çıkmaz. Aynı zamanda devletimizin şefkat eli, milletimizin güven kapısı olarak çıkar. Jandarmayı okul bahçesinde çocuklarımızın yanında görürsünüz. Afet bölgesinde ilk ulaşan olarak görürsünüz. Bir yaşlının kapısını çalan evlat olarak görürsünüz. Çiftçinin derdiyle dertlenen dost olarak görürsünüz. Kışın ortasında yolu kapanan bir köyde sel sularının ortasında kalan vatandaşın yanında, yangın alevleri arasında, deprem enkazında, gecenin karanlığında, dağın zirvesinde, sınır hattında, daima jandarmayı görürsünüz. Çünkü jandarma, yalnızca görev yapmaz milletin derdiyle dertlenir, ihtiyaç duyulduğunda ilk ulaşan olur. Görev tamamlanınca ise son ayrılan olur. Devletimizin vakarını, milletimizin vicdanını ve şefkatini temsil eder. Ancak unutulmamalıdır ki bu teşkilatın merhameti kadar cesareti de büyüktür. Bir eli mazlumun omuzundayken diğer eli vatan nöbetindedir. Bir gözü milletin huzurundayken diğer gözü devletin bekasındadır. Bugün taşıyacağınız üniforma şehitlerimizin emanetidir. Gazilerimizin hatırasıdır. Milletimizin güvenidir. Devletimizin vakarının sembolüdür. Görev yapacağınız her yerde insanlar önce sizi göreceklerdir. Sizin şahsınızda devleti göreceklerdir. Sizin davranışlarınızda adaleti, sizin vicdanınızda merhameti göreceklerdir. Sizin cesaretinizde ise güven bulacaklardır. Sizler sadece kendinizi değil, Jandarma Genel Komutanlığımızın 187 yıllık şerefini de temsil edeceksiniz" dedi.

"İyi bir jandarma yalnızca eğitimle yetişmez, iyi bir jandarma karakteriyle, vicdanıyla, vatan sevgisiyle, milletine bağlılığıyla ve görev ahlakıyla yetişir"

İyi bir jandarmanın sadece eğitimle yetişmeyeceğini, karakteriyle, vicdanıyla, vatan sevgisiyle, milletine bağlılığıyla ve görev ahlakıyla yetiştiğini söyleyen Orgeneral Çardakcı, "26 hafta boyunca büyük bir azim ve kararlılıkla eğitim aldınız. Teröristle mücadele eden asayiş görevlerine, silah kullanımından temel kolluk eğitimlerine, fiziki dayanıklılıktan mesleki bilgi ve becerilere kadar çok kapsamlı bir süreçten geçtiniz. İyi bir jandarma yalnızca aldığı eğitimle yetişmez. İyi bir jandarma karakteriyle, vicdanıyla, vatan sevgisiyle, milletine bağlılığıyla ve görev ahlakıyla yetişir. Bu değerlere sahip olduğunuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir görev olmayacaktır. Bu meydanda gördüğümüz her başarıda sizin emeğiniz vardır. Bu üniformanın içinde yalnızca bir uzman erbaş yoktur. Bir annenin duası, bir babanın emeği, bir ailenin fedakarlığı vardır. Yıllarca sevgiyle büyüttüğünüz, büyük emeklerle yetiştirdiğiniz evlatlarınız, bugün milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için görev yapacak. Birer jandarma olmanın onurunu yaşamaktadır. Sizler evlatlarınızı bu vatana emanet ettiniz. Bizler de onları devletine sadık, milletine bağlı, görevine adanmış birer kahraman olarak yetiştirmeye gayret ettik. Oğlunuz artık sadece sizin değil, 86 milyonun evladıdır. Ne mutlu sizlere ki: Böyle evlatlar yetiştirdiniz. Ne mutlu bizlere ki: Böyle ailelere sahibiz. Sizleri en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

"Vatan sizden hizmet bekliyor, millet sizden fedakarlık bekliyor, bayrak sizden sadakat bekliyor"

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların mezun olduğunu hatırlatan Çardakcı, "Kuralarınızı çektiniz. Sizleri yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Yeni görev yerlerinizin sizlere, ailelerinize, teşkilatlarınıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatan sizden hizmet bekliyor, millet sizden fedakarlık bekliyor, bayrak sizden sadakat bekliyor. Şehitlerimiz sizlerden emanete sahip çıkmanızı bekliyor. Bizler, sizlere güveniyoruz, milletimiz sizlere güveniyor, devletimiz sizlere güveniyor. Sizler bu göreve ve güvene layık olacak jandarmamızın şanlı bayrağını daha yükseklere taşıyacaksınız. Komando yeminine sadık kalan şerefini yüreğinde taşıyandır. Bu topraklar şehitlerin kanı ve gazilerin alın teriyle bizlere vatan oldu. Sizler de bu vatanın yaşayan kahramanları olun" diye konuştu.

Yolların kralı değil kuralı olduğunu söyleyen Çardakcı, ailelere de uyarıda bulunarak, "Memleketinize giderken lütfen kurallara uyunuz. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

"Komandolarımız, yurt içi ve yurt dışında verilecek her türlü görev için hazırdır"

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da, "Kahraman komandolar, 26 haftalık eğitimlerinizi tamamlayarak yüce ulusun engin sevgisine mazhar olmuş Jandarma Teşkilatı'nda ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapmaya hak kazandınız. Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğruna büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktıkları kutsal bir emanettir. Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet etmek için can atan ve karşınızda tarihin haklı gururuyla dimdik duran kahraman komandolarımız, yurt içi ve yurt dışında verilecek her türlü görev için vatan ve millet uğruna seve seve canlarını vermeye hazırdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren Muhammed Mustafa Seçmen, Ali Gürkan Dönmez ve Serdar Karatay ile ailelerine Orgeneral Çardakcı tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi. Daha sonra mezun olan kursiyerler tarafından komando andı okundu. Törende uzman erbaşlar tarafından tüfekli hareketler ve yakın dövüş gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ardından uzman erbaşlar tarafından kuleden iniş yapıldı. Kuleden iniş yapan komandolar, açtıkları Türk bayrağı ile davetlilerden büyük alkış aldı. Son olarak yemin eden komandolar, tören geçişinin ardından aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi. Törenin sonunda yeni görev yerlerine giden uzman erbaşlar için dua edildi.

Düzenlenen törene Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Aydın Ünal, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile çok sayıda davetli ve aileleri katıldı. - KASTAMONU