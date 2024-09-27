2. Karabağ Savaşı'nda Şehitler Anıldı - Son Dakika
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Yerel

2. Karabağ Savaşı'nda Şehitler Anıldı

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için başlatılan 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerler anıldı.

27.09.2024 21:39
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Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için başlatılan 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerler anıldı.

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması maksadıyla 27 Eylül 2020 tarihinde başlatılan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda verilen şehitler, savaşın 4'ncü yılında TADİV tarafından Ankara'da düzenlenen '27 Eylül Şehitleri Anma Günü' programında dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Tüm General Fedai Ünsal katıldı.

Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın kovuldukları yurtlarına, yuvalarına tekrar dönebilmeleri için 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan bu savaşta bütün milletimiz kendi komutanı olan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in emriyle savaşa atıldı" dedi.

"Son 200 yılda Türklerin dünyada azat ettiği tek toprak Karabağ'dır"

Memmedov, "Bu savaşa vatan savaşı denilmesinin sebebi yalnızca Cumhurbaşkanımız ve onun ordusu değil, bütün milletimiz, polisimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, diplomatlarımız yani herkes bu savaşa katıldı ve herkes işgal altında olan topraklarımızı kurtarmak için elinden geleni yaptı. Son 200 yılda Türklerin dünyada azat ettiği tek toprak Karabağ'dır. Bu şehitlerimizin canı ve kanı pahasına biz ülkemizin toprak bütünlüğünü sağladık. Bugün Azerbaycan topraklarımızın her bir karışı askerlerimizin, genç çocuklarımızın kanıyla sulanmıştır. Bunun değeri insanlarımız için paha biçilmezdir" ifadelerini kullandı.

Albay Emrah Yücen ise, "Karabağ esaretini sonlandıran yiğitler tarihi altın harflerle kazınmış bu büyük zaferin gerçek kahramanlarıdır. Onlar sadece bir toprak parçası için değil aynı zamanda onur, bağımsızlık ve gelecek nesillerin gururla taşıyacağı değerler için şehit ve gazi olmayı göze aldılar. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2. Karabağ Savaşı'nda Şehitler Anıldı - Son Dakika


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