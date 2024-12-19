2024-2028 TR72 Bölge Planı Onaylandı - Son Dakika
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Yerel

2024-2028 TR72 Bölge Planı Onaylandı

2024-2028 TR72 Bölge Planı Onaylandı

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan plan, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek.

19.12.2024 12:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan 2024-2028 TR72 Bölge Planı, 17 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Aralık 2024 tarihli 9253 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı. Aynı karar ile onaylanan Bölgesel Gelişme Uyum Stratejisi ve 25 Düzey 2 Bölgesi Planı ile bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan 2024-2028 TR72 Bölge Planı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan vizyon istikametinde belirlenen stratejik öncelikler, hedefler, tedbirler ile proje ve program önerilerinin yer aldığı strateji belgesi olma özelliğini taşıyor. Bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasını desteklemek amacıyla oluşturulan kapsamlı bir yol haritası niteliğine olan 2027-2028 Bölge Planı'nda 'Beşeri ve sosyal sermayesini geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, potansiyellerini değere dönüştürmüş, teknik ve sosyal altyapısı güçlü, yaşam kalitesi yüksek bir Orta Anadolu' şeklinde belirlenen vizyon istikametinde 'Sanayide Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi', 'Kırsalda Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi', 'Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi' ile 'Bölgenin Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Doğal Afetlere Karşı Dirençli Hale Getirilmesi' olarak 4 stratejik öncelik tanımlandı. Sanayide yüksek katma değerli üretime geçiş, tarımda modernizasyon ve verimlilik artışı, turizmde ise bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması planın önemli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri, bölgenin rekabet gücünü artırmak adına planın temel taşları olarak vurgulanıyor. Hazırlanma aşamasında katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri ön planda tutulduğu 2024-2028 TR72 Bölge Planı'nda kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden gelen geri bildirimler ve 3 ilde yapılan çalıştayların sonuç raporları planın şekillenmesinde önemli rol oynadı. Stratejik öncelikler, hedefler, tedbirler ve bölgedeki sürdürülebilir büyümeyi teşvik ederken yerel dinamikleri ve ihtiyaçları dikkate alan proje ve program örneklerine yer verilen planın hazırlanması sürecinde ise tüm ilgili kurumların görüşü alınarak paydaşlarla işbirliği sağlandı.

2024-2028 TR72 Bölge Planı'nda öncelikler, hedefler, program ve proje önerilerinin yanında mekansal gelişim şemaları, bölge planı hedeflerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkisi, performans göstergeleri gibi bölümler de yer almaktadır. TR72 Bölgesi, 2024-2028 Bölge Planı sayesinde, hem yerel hem ulusal düzeyde kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım atmış olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, kayseri, Turizm, Yozgat, Sivas, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024-2028 TR72 Bölge Planı Onaylandı - Son Dakika

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