2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Yılı ve Velespit Müzesi açılışı yapıldı

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Yılı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Velespit Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Program kapsamında ilk olarak Konya Panorama Müzesi'nde başlayan ve Kılıçarslan Meydanı'nda tamamlanan bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

"Bu aslında bir tesadüf değil; eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur"

Bisiklet sürüşünün ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Velespit Müzesi açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya'nın, gençlikle ve sporla anılmasından ve bu alanda öncü olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Başkan Altay, Konya'nın 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu hatırlatarak, "Bu ağ; bisikleti bir ulaşım tercihi olmanın ötesine taşıyarak bir şehir kültürüne dönüştürmüştür. Türkiye'de bir ilk olan Bisiklet Tramvayımız, Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemimiz, paylaşımlı elektrikli bisiklet altyapımız; çevreci ve sürdürülebilir şehir anlayışımızın somut göstergelerindendir. Birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Olimpik Veledromumuz ise bu vizyonun spor alanındaki en güçlü nişanesidir. Bisikletin yanı sıra; maratondan yüzmeye, atletizmden salon sporlarına kadar pek çok branşta sporun parlayan şehirlerinden biri haline gelen Konya'mızda, 2025 yılında düzenlediğimiz spor organizasyonları ve etkinliklerde 354 bin gencimizi sporla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarla 2023 yılında Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız, şimdi ise bu birikimi 'Avrupa Bisiklet Başkenti' unvanıyla taçlandırmıştır. Bu aslında bir tesadüf değil; eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur" diye konuştu.

"Velespit Müzesi'ni şehrimizin hafızasına emanet ediyoruz"

Darülmülk vizyonunun önemli bir halkasını daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Velespit Müzesi'ni Konya'nın hafızasına emanet ettiklerini kaydeden Başkan Altay, Darülmülk Projesi kapsamında hayata geçirdikleri Meydan Evlerinin bulunduğu alanda birçok nitelikli restoranın, kafenin açıldığını, bölgenin bir cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Başkan Altay, "Kılıçarslan Meydanı şehrimizin kalbi. İnşallah hemen sol tarafımızda bulunan binaya Valiliğimizin taşınmasıyla birlikte Büyükşehir Taş Bina, Valiliğimiz ve Meydan Evleri buradaki canlılığı artıracak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de açılmış bu manada ilk alan"

Velespit Müzesi'nin içeriğini anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Altay, "Velespit Müzesi Türkiye'de açılmış bu manada ilk alan. İsminin 'Velespit' olması da Konyalıların bisiklete verdiği isimden kaynaklı. Ayrıca bu müze sadece içinde gezeceğiniz bir alan değil. Bizzat özellikle çocuklarımızın içinde olacağı etkinlik alanlarıyla birlikte yaşayan bir müzeye şehrimiz kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Konya'ya Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının verilmesinde ACES Yönetim Kurulu Başkanı Lupatelli ve ekibinin çok yoğun bir desteği olduğunu kaydeden Başkan Altay, desteklerinden dolayı Lupatelli'ye teşekkür ederek, "Ben programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Velespit Müzemiz ve Dünya Bisiklet Başkenti unvanımız hayırlı olsun" dedi.

"Bisiklet dendiği zaman Türkiye'de akıllara Konya gelir"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, bisiklet dendiği zaman Türkiye'de Konya'nın akıllara geldiğini belirterek, "Belediyelerimizin, özellikle Büyükşehir Belediyemizin bütün yollarımızın kenarında bisiklet yollarını yapmış olması, bisiklet sporunun şehrimizde yaygınlaşması ve dünden bugüne bisiklete şehrimizin vermiş olduğu ehemmiyetin karşılığı olarak da pek çok sporcu arkadaşlarımızın ulusal ve uluslararası alanda başarılar gösterdiğini herkes tescil ve takdir eder. Ayrıca spora ehemmiyet veren Büyükşehir Belediyemizin, Gençlik Spor Bakanlığımızın ve başta Cumhurbaşkanımızın katkıları bütün spor alanlarında Türkiye'yi en güçlü noktaya taşımıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporla ilgilenen bütün bireylerimizi takdir ediyor, teşvik ediyoruz. Özellikle de bisiklet sporumuzun Konya'mızda farklı bir noktaya taşınmasını ümit ediyorum" dedi.

"Son Avrupa Şampiyonası'nın Konya'da yapılmış olması önemli bir adımdı"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Konya en çok bisikletle anılır. Konya dediğimiz zaman 'sizin orada çok bisiklete binilir. Sizin orada çok bisiklet sporcusu vardır' diye söylenir. En son Avrupa Şampiyonası'nın Konya'da yapılmış olması şehrimiz için geleceğe yönelik hem spor turizmi adına hem pist bisikletinin sevilmesi adına hem bisiklet sporunun Konya'da çok daha fazla yaygınlaşması adına önemli bir adımdı" cümlelerini kullandı.

"Konya bu konuda bir numara"

Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise, Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanının geçen yıl Manchester'da olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl ise Konya ile devam ediyor ve Konya bu konuda bir numara. Siz dünyada birincisiniz, siz Avrupa'nın en iyi spor başkentisiniz. Halktan katılımın bu kadar fazla olması çok önemli. Bizim de her zaman söylediğimiz gibi 'spor herkes içindir.' Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak 2026 ve 2031 yılları arasında beş yıllık bir dönemde bisiklet başkenti adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Konya'mızda bisiklet bir yaşam kültürü olarak benimsenmektedir"

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya'nın her alanda olduğu gibi spor alanında da öncü şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Gençlerimize umut, şehrimize hareket, ülkemize ise uluslararasında mühim bir prestij kazandırmaktadır. Konya'mızda bisiklet bir aracı ulaşım aracı olmanın ötesinde yaşam kültürü olarak benimsenmektedir. 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yol altyapısına sahip olan şehrimiz bisiklet şehri unvanını sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla bütünleştirmektedir. Konya'mız uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesiyle de öncü bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ACES Yönetim Kurulu Başkanı Lupatelli, Başkan Altay'a 2026 yılı Bisiklet Başkenti unvanı tescil belgesini takdim etti. Bu belgeyle Başkan Altay, 2031 yılına kadar seçilecek Avrupa Bisiklet Başkenti adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Daha sonra bisiklet sürüşüne katılan 42 bisikletsevere çekilişle bisiklet hediye edildi. Protokol üyeleri daha sonra Velespit Müzesi'ni gezdi ve bilgi aldı.

Etkinliğe; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli, protokol mensupları, bisikletseverler ile milli bisikletçiler katıldı. - KONYA