24 Kasım etkinliklerinde şehit öğretmenlere vefa maçı - Son Dakika
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24 Kasım etkinliklerinde şehit öğretmenlere vefa maçı

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24 Kasım etkinliklerinde şehit öğretmenlere vefa maçı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, şehit öğretmenlerin anısına gerçekleştirildi.

20.11.2024 09:40
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24 Kasım etkinliklerinde şehit öğretmenlere vefa maçı

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, şehit öğretmenlerin anısına gerçekleştirildi.

Turnuva kapsamında Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi takımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı karşı karşıya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdürlüğü takımında yer alarak öğretmenlerle birlikte mücadele etti. Heyecan dolu geçen maçta, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi takımı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kökrek, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle voleybol, yüzme, masa tenisi ve satranç branşlarında etkinlikler planladık. Bugün voleybol turnuvamıza katıldık ve yaklaşık 500 öğretmenimiz etkinliklerimize iştirak etti. Öğretmenlerimizin bu etkinliklere yoğun katılım göstermesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şimdiden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öğretmen Burak Karaca, şehit öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu formalarla maça çıktıklarını ifade ederek, "Bu bizim için büyük bir gurur. Öğretmen arkadaşlarımızla bu turnuvada dostça ve kardeşçe mücadele etmek büyük bir keyif. Bu anlamlı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Kökrek başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmen Tevhide Kesmez ise etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bugün şehit öğretmenlerimizin anısına maçlarımızı yaptık. Bu etkinlikler, bize verilen değeri hissettiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

24 Kasım etkinliklerinde şehit öğretmenlere vefa maçı
Kaynak: İHA

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