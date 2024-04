Yerel

25 liralık rendeyle başlayan hikaye, 1 buçuk milyonluk işletmeye dönüştü

OSMANİYE - Osmaniye'de kooperatif aracılığıyla aile ekonomisine destek olmak isteyen kadın girişimcilerin 25 liraya aldıkları rende ile başlayan hikayeleri 1 buçuk milyonluk sermayeden oluşan bir işletmeye dönüştü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kooperatif aracılığıyla coğrafi işaret tescili bulunan Osmaniye yer fıstığı helvası ve yöresel ürünleri de kooperatif çatısı altında üreten kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 23 ev hanımı, 25 Türk lirasına aldıkları rendeyle çıktıkları yolda Ticaret Bakanlığı(KOBDES), Sanayi Bakanlığıve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA)'nın 1 buçuk milyonluk ekipman desteği sayesinde makineleşen kooperatif 50 çeşit ürünün yurtiçi ve yurtdışı satışını yapıyor.

Osmaniye'nin kadınlarının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için kooperatif kurduğunu söyleyen Başkan Rahime Yüksek, "Kooperatifi kurma hikayem aslında bütün kadınların şu anda sıkıntısı gibi benim de bir sıkıntıdan kaynaklandı. Eşim bir rahatsızlık geçirdi sağlık sorunları oldu ondan dolayı ekonomik bir sıkıntı içerisine girdim. Kendim gibi bu tür ekonomik sıkıntı çeken kadınlara nasıl destek olabilirim, bunlarla nasıl bir işbirliği içerisinde bir platform kurabilirim diye düşünürken kooperatifi kurmak geldi aklıma. Çocukluk arkadaşlarımı, mahalleden ve köylümden kadınları topladım ve kooperatifi anlattım. Biz Kars'ın kadınlarını, Kahramanmaraş'ın kahraman kadınlarını, İzmir'in Urla'nın kadınlarını izledik. Osmaniye'nin neden güçlü kadınları olmasın diyerek. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çok güzel bir kooperatif kurduk" dedi.

"Bir rendeyle başlayan hikayemiz, 1 buçuk milyonluk sermayeye dönüştü"

Her zaman devletin desteğini hissettiklerini söyleyen Başkan Yüksel, "Başta tabii kooperatifi kurduğumuz zaman imkansızlıklar vardı. Zor şartlar altında 25 TL ile almış olduğumuz bir rendeyle başlayan hikayemiz şu an gördüğünüz gibi 1 buçuk milyonluk bir makine ekipman desteğiyle devam ediyor. Hem yurtiçi hem yurtdışı satışlarımızla beraber büyüyoruz. Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir kooperatif olduğumuz için, Ticaret Bakanlığı'nı KOBDES projesinden kaynaklanarak 150 bin liralık bir hibe aldık. Sanayi Bakanlığı'nın SOGEP projesi çerçevesinde 1 buçuk milyonluk makine ve ekipmana sahip olduk, 25 lirayla başlayan hikayemiz, şu an milyonlara ulaşan bir sermayeye dönüştü. Bu konuda bize destek olan Osmaniye Valimizin emekleri çok büyük, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı çalışanların ve genel sekreterlerin emeği çok büyük. Her zaman devletimiz yanımızdaydı ve biz çok büyük destekler aldık" dedi.

"Hedefimiz Osmaniye yer fıstığı geliştirmek"

Yer fıstığının Osmaniye için önemli olduğunu belirten Yüksek, "Kooperatif bünyemizde çalışan kadınlarla beraber biz coğrafi işaretli yer fıstığımızı işlemeyi hedefledik. Bununla ilgili mutfağımıza çok güzel bir AR-GE çalışmasıyla Osmaniye yer fıstığı helvasını ürettik. Yer fıstığı helvası çıktığımız pazarlarda, fuarlarda ve panayırlarda çok dikkat çekti. Şu anda hem yurtdışı hem de yurtdışı pazarlarda artı sosyal medya satışlarında yer fıstığı helvamız yerini buldu. Bununla beraber yine yer fıstıklı acuralar, yer fıstık ezmeleri, yer fıstıklı baklavalara kadar üretimli yapmaktayız. Yaklaşık 50 çeşit ürünümüz bulunmakta. Şuan yaptığımız çalışmalarda mutfağımızda bu ürün yelpazemizi genişletmek için çabalamaktayız" ifadelerini kullandı.