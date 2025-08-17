26. Yıldönümünde Marmara Depremi İçin Anma Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve yıkımlara sebep olan Büyük Marmara Depremi'nin 26. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, şehir planlaması ve yapı standartlarının belirlenmesinde Türkiye genelinde deprem riskinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek, 'Büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Deprem değil ihmal öldürüyor. Doğru ve planlı şehirleşmeye önem verelim" dedi.

Deprem gerçeğinin en derinden hissedildiği tarihlerden biri olarak kayıtlara geçen Marmara Depremi'nin hafızalarda hala tazeliğini koruğunu açıklayan Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "17 Ağustos 1999 gece 03: 02'de belki de dünyanın en uzun 45 saniyesi yaşandı ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda, merkez üssü Gölcük, aletsel büyüklüğü ise 7,4 olarak ölçülen yıkıcı bir deprem yaşadık. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul'un batısı, Sakarya ve Düzce'de ağır yıkımlara neden olan, hayatları temelinden değiştiren bu afetin ardından yakınlarımızı, hemşerilerimizi kaybettiğimiz bir sabaha uyandık.

Bu büyük acı hala dün gibi hafızalarımızda acımızı yeniliyor. Bugün üzerinden 26 yıl geçen depremde yaşananları unutmadık. 26 yıl önce meydana gelen, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır.

"Doğru ve planlı şehirleşmeye önem verelim"

Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Bu gerekçelerle zemine uygun yapılaşma, doğru ve planlı şehirleşme doğal afet zararlarını en aza indirgeyen başlıca unsurlardır diyoruz. Depremin bize gösterdiği gerçekleri gördük. 17 Ağustos Marmara depreminin ardından devletiyle el ele vererek örnek davranış sergileyen aziz milletimiz, sönen umutları yeniden canlandırmış ve çok kısa sürede toparlanmayı başarmıştır.

"Deprem değil, ihmal öldürür'

" Unutulmaması gereken; deprem değil, hatalı, malzemesi çalınmış, denetlenmemiş binanın öldürdüğüdür. Erzurum Kent Konseyi Kurulumuz adına bu vesile ile binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin 26'ncı yıl dönümünde felaketten etkilenen tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah, bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın, ülkemizi, milletimizi ve devletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." - ERZURUM