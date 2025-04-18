28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Coşku Dolu Bir Şekilde Başladı - Son Dakika
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28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Coşku Dolu Bir Şekilde Başladı

Bursa'da düzenlenen 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, yerli ve yabancı 20 tiyatro topluluğunun gösterimleriyle çocuk ve gençlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Festival, çeşitli atölyeler ve interaktif etkinliklerle katılımcılara sanat ve eğlence dolu bir deneyim sunuyor.

18.04.2025 19:59
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Tiyatronun coşkusu Bursa'yı sardı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliği ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği'nin sanatsal desteği ile düzenlediği 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, çocuk ve gençlere eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşatıyor.

Yerli ve yabancı 20 tiyatro topluluğunun Bursa'nın 16 sahnesindeki gösterileriyle çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunan 28. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 5. gününde de ilham vermeye devam etti. Brezilya-Arjantin- Uruguay ortak yapımı Circo Delirio ekibinin 'Mobil' oyunu Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne aldı. 20 yıllık grubun muhteşem gösterisinde, üç karakterin uzaydaki olasılıkları keşfettikleri anlar sahnelendi. Çağdaş sirk, komedi ve fiziksel tiyatronun dillerinin harmanlandığı oyun beğeniyle izlendi. Çocuklarıyla beraber oyunu izleyen velilere de çocukluk heyecanı yaşatan oyun büyük alkış aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki diğer oyunda ise Norveç'ten festivale katılan Anima Kültür Arena ekibinin 0-7 yaş grubuna hitap eden 'Kırmızı-Mavi-Sarı' gösterisi sahnelendi. Minik izleyiciler, gündüzden geceye büyülü yolculuğu renk ve ışığın büyüleyici gösterisiyle yaşadı. Minikler hayal dünyalarını geliştirdiği oyunda renklerin duygusallığını da eğlenerek yaşadı.

Özbekistan'ın Kaşkadarya Vilayeti Kukla Tiyatrosu'nun 'Merhaba Gölgem' oyunu ise Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda miniklerle buluştu. Sırtındaki çantası ile okula giden öğrencinin gölgesi ile macerasının eğlenceli bir dille anlatıldığı 'Merhaba Gölgem' oyunu, çocukların kendi hayal dünyasında kurdukları dünyayı sahnede de yaşattı.

İran'dan festivale katılan Emrahim Shakeri Bağımsız Tiyatrosu'nun 'Anne' oyunu da Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde minik izleyicilerle buluştu. Annesini kaçıran devlerle küçük kızın hikayesinin işlendiği tek kişilik oyunda, oyuncunun miniklerle iletişimi izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

ACT Project'in 'Of, Ah, Oh' oyunu da ÇEK Sanat Görükle Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu. İlker Çalışkan, Anıl Çalım, Ilgım Öztekin, Kardelen Ezgi Yıldız ve Ece Zeynep Taşkın'ın hem yazdığı hem de oynadığı gösterim, üç arkadaşın iki biletle konsere giderkenki dostluklarını ve bu yolculuktaki hislerini eğlenerek yansıttı.

Festivalin 5. gününde Tayyare Kültür Merkezi'nde Anima Kültür Arena topluluğunun liderliğinde gerçekleşen 'Gece Prensesi ile kendi yıldızını yap' atölyesinde çocuklar kendi yıldızlarını tasarladı. Mirsaeed Panah'ın arka planda canlı santoor müziğinin büyüleyici atmosferi altında çocuklar, sanat ve el becerilerini geliştirirken, yeteneklerini konuşturdular. 4 gündür İbis Otel'de devam eden diğer atölyede ise Doç. Dr. Tülay Akgül ve Bahar Çuhadar eşliğinde katılımcılar, festivalde sergilenen oyunlardaki eleştirel bakış açılarını geliştirdi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden oluşan katılımcılar, atölye ile eleştirinin sanatsal üretimdeki rolünü keşfetti.

Prof. Dr. Tülin Sağlam, Doç. Dr. Tülay Yıldız Akgül, Ali Düşenkalkar, Oya Yılmaz Kermani, Tuba Sağlam, Anıl Çalım ve Yağmur Ilgım Öztekin'den oluşan Sanat Kurulu, festivale gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Festival Yönetmeni Prof. Dr. Tülin Sağlam, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz genç seyircilere, oyun ve atölyelerle tiyatronun hakikat arayışı olduğunu eğlenerek öğretmenin gururunu yaşadık. Kendi hikayelerini ve deneyimlerini gözlemleme imkanı sunan festivalle, genç seyircilerimizin entelektüel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Her geçen gün yalnızlaşan ve giderek içinde yaşadığı ortamda yabancılaşan genç neslin bir nebze de olsa sorununa çare olduğuna inanıyorum. Katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'na teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Coşku Dolu Bir Şekilde Başladı - Son Dakika

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