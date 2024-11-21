3 Yılda 30 Kemik İliği Nakli - Son Dakika
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3 Yılda 30 Kemik İliği Nakli

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ESOGÜ Hastanesi, 3. yılını kutlarken 30 hastaya başarılı kök hücre nakli gerçekleştirdi.

21.11.2024 12:40
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3 yılda 30 hastaya kemik iliği başarıyla nakledildi

ESOGÜ Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, 3. açılış yıldönümünü tedavi gören çocuklarla kutladı

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir:

"3 yıldır bu işi yapıyoruz, yaklaşık 30 hastaya başarılı bir şekilde nakil gerçekleştirdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi'nin açılışının 3. yıldönümü etkinlikle kutlandı.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki kutlama etkinliğine Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, hemşire ve kök hücre tedavisi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda kök hücre naklinin önemine binaen konuşmalar ve sunumlar yapıldı. Etkinlik sonunda, yan flüt, dans gösterisi düzenlenirken, söylenen şarkılarla çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi.

"30 hastaya başarılı bir şekilde nakil gerçekleştirdik"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim görevlisi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi sorumlu hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, kök hücre naklinin öneminden bahsetti. Ünitenin açılışın 3.yıldönümü etkinliği hakkında konuşan Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, kurulduğu günden bu yana 30 hastaya nakil yapıldığı bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, "Bizim nakil ünitemizin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü. Biz üniversitemiz bünyesinde 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 30 hastaya başarılı bir şekilde nakil gerçekleştirdik. O yüzden hem çocuklarımızla bu güzel günü kutlamak hem de nakil konusunda farkındalığı arttırmak istedik. Kök hücre bağışçısı nasıl olunur, bağışçı olmak isteyen insanları nasıl ve nereye yönlendirebiliriz? Özellikle hem bunu anlattık yaptık hem de süreç hakkında aileleri bilgilendirdik" dedi.

Minik Kahraman İspanya'da sağlığına kavuştu

7 yaşındaki Elif Berra Kahraman, ESOGÜ Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Servisi'nde lösemi tedavisi oldu. Kahraman'ın hastalığı erken dönemde nüks ettiği için tam uyumlu kardeşten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde nakil oldu. Fakat nakilden sonra erken dönemde nüks eden rahatsızlık nedeniyle girişimler ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayla birlikte İspanya'daki bir sağlık merkezine gönderildi. İspanya'da sağlığına kavuşan Elif Berra Kahraman hakkında da konuşan Prof. Dr. Canan Özdemir, süreçten bahsetti. İspanya'da gördüğü 3 aylık tedavi sonrasında minik Kahraman'ın sağlığına kavuştuğuna değinen Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, gözlemlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde devam ettiğini anlattı.

İspanya'da tedavi olan 7 yaşındaki Elif Berra Kahraman hakkında ise Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir şöyle konuştu;

"Çocuğumuz daha önce burada nakil tedavisi olmuş bir hastamız, ancak nakil sonrası hastalığı tekrarladı ve bunun üzerine biz yurt dışındaki meslektaşlarımızla da görüşerek hastamızı hücresel tedaviye yönlendirdik. Bu süreç tabii ki çok zor oldu, hiç kolay olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan onay almamız gerekti. Bu onaylarımızı tamamladıktan sonra çocuğumuzu yurt dışına, İspanya'da bir merkeze gönderdik. Oradaki doktorlarla da sürekli iletişim halinde tedavisini takip ettik. 3 aylık tedavi sürecini tamamladıktan sonra ülkemize geri döndü. Şu anda biz takiplerine devam ediyoruz, hastalığı da gayet iyi durumda. Remisyonda şekilde hastamızı gözlemliyoruz. Aslında bizim amacımız, bu tedaviye burada daha çok çocuğun ulaşmasını sağlamak. Özellikle nakille iyileştiremediğimiz çok küçük de olsa bir hasta grubu var. Bu çocukları bu tedaviyle buluşturmak da bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu da başarıyla sağlarız ve daha çok çocuğumuzu bu tedaviye ulaştırabiliriz."

3 Yılda 30 Kemik İliği Nakli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 Yılda 30 Kemik İliği Nakli - Son Dakika

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