31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni Düzenleniyor

Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen "31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni" 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni'nde, Uğur Mumcu Anma Ödülleri 8 kategoride sahiplerini bulacak.

31. Uğur Mumcu'yu Anma Ödülleri'ni kazananlar ise şöyle:

-Basın kategorisinde: Alican Uludağ, Ferit Demir, Kemal Atlan, Seyhan Avşar, İpek Özbey

-Hukuk kategorisinde: Sami Selçuk, İbrahim Kaboğlu

-Sanat kategorisinde: Aras Bulut İynemli, Mehmet Ada Öztekin, Cem Erdost İleri, Barış Erdenk

-Bilim kategorisinde: Naci Görür

-Yaşam Boyu Başarı kategorisinde: Cahit Berkay

-Mücadele kategorisinde: Av. Rezzan Epözdemir, Akbelen Mücadelesi Emekçileri, Sputnik Emekçileri

-Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü kategorisinde: Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı