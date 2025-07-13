310 Kiloluk Hastanın Tüp Mide Başarısı - Son Dakika
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Yerel

310 Kiloluk Hastanın Tüp Mide Başarısı

310 Kiloluk Hastanın Tüp Mide Başarısı
13.07.2025 18:00
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Barış Yıldırım, tüp mide ameliyatıyla yeniden yürümeye başladı ve hayata tutundu.

Yatağa bağımlı yaşam süren 310 kiloluk hasta, ağır bedenine karşı verdiği savaşı başarılı tüp mide ameliyatıyla kazandı. Nefes almakta bile zorlanan ve yaşadığı zorlu günleri "Ölmek için Allah'a dua ettim" sözleriyle özetleyen hasta, kendi başına yürüyerek taburcu oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, 310 kilogramın üzerindeki kilosu nedeniyle uzun süredir yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor, nefes almakta ve konuşmakta dahi zorlanıyordu. Ancak hayatını değiştiren adım, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota'nın gerçekleştirdiği tüp mide (laparoskopik sleeve gastrektomi) ameliyatıyla geldi.

Yıldırım, hastaneye getirildiğinde oturmak, hareket etmek, hayati faaliyetlerini sürdüremeyecek durumda hatta temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile güçlük çekiyordu. 1 ay süren hazırlık sürecinin ardından, multidisipliner bir ekip çalışmasıyla ameliyata alındı. Ameliyat özel bariatrik ekipmanlar ve yüksek kapasiteli sistemlerle yapıldı. Operasyon sırasında özel ekipmanlar, yüksek taşıma kapasiteli sistemler ve tam donanımlı bir sağlık ekibi görev aldı. Kardiyoloji, dahiliye, anestezi, gastroenteroloji ve diyetisyenlerden oluşan ekip, süreci adım adım yönetti. Başarılı geçen ameliyat sonrası 310 kiloluk hasta yıldırım hızla toparlandı. Kendi başına ayağa kalktı, ilk adımlarını attı. Yıllar sonra yeniden yürüyebilen ve nefes almanın ne demek olduğunu hatırlayan hasta, taburcu olurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaptığı obezite cerrahisi ameliyatları ile hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda adından söz ettiren Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, süreci şu şekilde anlattı:

"Barış Bey bize geldiğinde sadece 310 kiloluk bir bedeni değil, aynı zamanda ağır bir umutsuzluğu da taşıyordu. Nefes almakta güçlük çeken, hareket edemeyen bir hasta olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak biz ona baktığımızda gördüğümüz şey, bir hasta değil; hayata tutunmak isteyen güçlü bir insandı. Tüp mide ameliyatı, basit bir operasyon değil; detaylı hazırlık ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Bir ay boyunca multidisipliner ekibimiz - kardiyoloji, dahiliye, anestezi, diyetisyen ve hemşirelerimiz titizlikle çalıştı. Bu sadece bir cerrahinin değil, bir ekip çalışmasının zaferidir. Ameliyat sonrası süreçte Barış Bey'in attığı her adım, sadece onun değil, bizim için de bir umut kaynağı oldu. Bugün onun kendi başına yürüyerek taburcu olması, hayata yeniden tutunması, biz sağlık çalışanları için en büyük ödüldür. Buradan benzer durumda olan herkese seslenmek istiyorum: Doğru yöntemler, kararlılık ve destekle bu sorunun üstesinden gelinebilir. Biz, sadece bedenleri değil, hayatları değiştirmek için buradayız. Barış Bey ve ailesinin bu süreçteki sabrı ve inancı için teşekkür ediyorum. Bu başarı, onların inancı ve ekibimizin emeğiyle mümkün oldu. Hep birlikte gösterdik ki; doğru zamanda doğru adımlar atıldığında, imkansız gibi görünen her şey mümkündür".

Yeri geldi, ölmek için dua ettim

Kilolarından yaşadığı zorlukları ve tüp mide ameliyatı olmak için karar verdiği zamanı anlatan hasta Barış Yıldırım ise "Bu kilonun altında sadece vücudum değil, ruhum da eziliyordu. Nefes almak bile işkenceydi. Eşim, oğlum, ailem Hepsi yanımdaydı ama ben kendimi her geçen gün biraz daha yok olurken hissediyordum. Yeri geldi, ölmek için dua ettim. Çünkü yaşadığım şey hayat değil, bir bekleyişti Sessiz, çaresiz bir bekleyiş. Sonra bir gün doktorumla tanıştım. O bana sadece tıbbi bilgiler anlatmadı, gözümün içine bakıp dedi ki: 'Birlikte değiştirebiliriz.' İşte o anda ilk defa inandım. Bir umut doğdu içimde. Ameliyat kolay olmadı, süreç zorluydu ama ben bugün yürüyebiliyorum. İlk adımlarımı attığım gün, yıllardır ilk kez gerçekten yaşadığımı hissettim. Oğlumla birlikte dışarı çıktık Eşimle el ele yürüdük Bunlar küçük mutluluklar gibi görünebilir ama benim için bir ömre bedel. Benim gibi olan herkese söylemek istiyorum: Umutsuz olmayın. Obezite bir son değil. Mücadele edince, doğru insanlarla karşılaşınca, yeniden doğmak mümkün. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Oğlumuz bile babasıyla dışarı çıkamıyordu"

Zorlu süreçte hep kocasının yanında olan Arzu Yıldırım ise yaşadıkları sıkıntıları, "Barış yıllardır yatağa bağımlıydı. En çok da oğlumuz etkileniyordu. Henüz 23 yaşında; babasıyla dışarı çıkmamış, el ele yürümemiş bir genç. Bizim için bu sadece bir sağlık sorunu değil, ailece yaşadığımız bir yoksunluktu. Evde her şey sessizdi. Barış nefes almakta zorlandıkça biz de nefes alamıyorduk. Geceleri acaba sabaha çıkar mı diye uyanık beklediğimiz çok oldu. Oğlumuzun gözleri önünde yavaş yavaş kayboluyordu babası Ama o karanlık dönemi geride bıraktık. Dr. Aykota ve ekibi bize sadece bir ameliyat değil, bir hayat armağan etti. Barış şimdi yürüyebiliyor, nefes alabiliyor ve en önemlisi artık oğluyla birlikte dışarı çıkabiliyor. İlk kez baba-oğul birlikte yürüdüler Bu bizim için bir hayaldi. Ne kadar teşekkür etsek az" sözleriyle dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 310 Kiloluk Hastanın Tüp Mide Başarısı - Son Dakika

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