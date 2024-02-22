Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? Uzman Dr. Çağdaş Koç\'tan Öneriler

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Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Çağdaş Koç, cilt tiplerine göre bakımın nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdi.

Temiz, bakımlı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak nerdeyse tüm kadınların amaçları arasında yer alıyor. Uygun teknik ve doğru yöntemlerle uygulanan cilt bakımı ya da düzenli aralıklarla uygulanan cilt bakımı rutini istenilen sonuçlar elde edilmesinde etkili oluyor. Daha sağlıklı ve iyi görünün bir cilt için yapılacak bakımın parolasını ise cilt tipleri belirliyor. "Cilt bakımı nasıl olmalı? Cilt tiplerine göre bakım nasıl yapılmalı? Cilt bakımının faydaları nelerdir?" sorularının yanıtını Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Çağdaş Koç verdi.

Yanlış cilt bakımı leke ve akne nedeni

Cilt bakımı tekniklerinden ve uygulamalarından önce bilinmesi gereken en önemli husus cilt bakımının kişinin cilt yapısına göre değişkenlik gösterdiğidir. Cilt tipine göre doğru seçilmeyen ve uygulanan cilt bakımı beklenenin aksine olumlu sonuçlar yerine olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bunlar arasında; cilt lekeleri, yeni oluşan akneler, kızarıklık, morarma ve uygulanan bölgeyi tahrip etme gözlemlenebilir. Cilt tipinin belirlenmesinin yanı sıra cinsiyet ve yaş farklılığı da cilt bakımının nasıl yapılacağı konusunda değişkenlik gösterebilmektedir. Erkek ve kadınlarda sebum yani yağ üretiminde farklılar olabileceği gibi genç yaşlarda kolajen üretimi daha yüksek düzeydeyken orta yaş ve ileri yaşta bu oran gittikçe azalmaktadır. Bu bilgileri göz önüne alarak cilt bakımının nasıl olabileceğinin belirlenmesi gerekir.

Sadece güzellik değil sağlık için de cilde dikkat!

Cilt sağlığının korunması ve ileri yaşlarda ciddi ton eşitsizliklerinin, pigment kayıplarının, kırışıklık, akne ve sivilce izleri gibi durumların gözlemlenmemesi için cilt bakımı rutini oluşturmak önem arz etmektedir. Aynaya bakıldığında temiz ve güzel bir görüntü, cinsiyet fark etmeksizin tüm bireylerde psikolojik olarak rahatlama hissi ve özgüvenin tazelenmesine yardımcı olacaktır. Bu durumu yalnızca güzellik kaygısı olarak değerlendirmek doğru olmayacağı gibi, cilt problemlerinin sağlık açısından doğuracağı sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurmak gereklidir. Böbrek sağlığı için yeterli su ve tuz tüketiminin sınırlandırılması ne kadar önemli ise cilt sağlığı için de düzenli ve sağlıklı beslenmeye ek olarak cilt bakımı rutini oluşturulması o kadar önemlidir.

Yağlı ciltler için yapılacaklar

Yağlı cilt tipleri, sivilce ve akne oluşumuna en yatkın olanlardır. Bundan dolayı uygulanan en ufak yanlış bir bakım veya aksatılan rutin bakımlar çok çabuk sivilce ve siyah nokta oluşuma neden olabilmektedir. Gün içerisinde özellikle yüzde çok fazla yağ birikimi olacağından su ile temizlemek önemlidir. Yağlı ve nemli fondöten, krem kullanımı sivilce oluşumuna yol açacaktır. Daha soft kremler ve kozmetik ürünler daha yararlı olur. Uygun tonik kullanımı sağlanabilir. Saçlar, yüz ve çevresinden olduğunca uzak tutulmalıdır.

Kuru ciltli olanlar ne yapmalı?

Kuru cilt tipleri için ise en büyük sorunların arasında kuruluktan dolayı kabuklanma ve dökülmeler görülür. Nem oranı düşük daha soft krem ve kozmetik ürünlerin kullanması özellikle yüzde kusurlu bir görüntü oluşumuna neden olacaktır. Yüzü nemli tutmak oldukça önemlidir. Her cilt tipinde olduğu gibi güneşe kuru ciltlerinde maruz kalması zararlı olacaktır. Bu durumlara ek olarak aşırı sıcak su ile temas etmek daha kuru bir cilde yol açabileceğinden ılık su ile yüz ve vücut yıkanması önerilir.

Hassas ciltler için nem önemli

Yanlış bir peeling, yanlış bir tonik veya yanlış seçilen bir cihazlı cilt bakımı hassas ciltler için kalıcı cilt problemlerine yol açabilir. Hatta cildi hemen tahriş ederek kalıcı izlere yol açabilir. Bundan dolayı seçilen medikal yöntem ya da kozmetik, bitkisel ürün bir uzman tarafından önerilmelidir. Vitamin ve mineral içerikli ürünlerin kullanılması önerilir. Cildi nemli tutmak önemlidir. Güneş koruyucular vazgeçilmezdir.

Yıpranmış ciltler için tedavi gerekli

Yıpranmış ciltler için kozmetik ve bitkisel bakımlardan ziyade uzman bir dermatoloğun önerdiği medikal tedavi yöntemleri daha sağlıklı olacaktır. Burada yıpranmaya neden olan ana etken tespit edilerek tedavi yöntemi belirlenmelidir. Son yıllarda evde uygulanan kahve, limon kürü veya ballı ceviz kürü yerine daha kalıcı kesin çözümler değerlendirilmelidir.

Cilt sağlığınız için bu 14 madde önemli

Her yaş aralığında kişilerin sağlıklı bir cilt için uygulaması gereken bazı önemli ipuçları bulunur. Dengeli ve düzenli beslenmek, aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmak veya fast food tüketmemek, yeteri kadar su tüketmek, spor ve egzersiz yapmak, yastık yüzlerini sık sık değiştirmek, saçların yüz ve alına çok fazla temas etmemesini sağlamak, makyajlı veya ciltte kozmetik ürünleri silmeden uyumamak, aşırı fondöten ve krem kullanımından kaçınmak, güneşe çıkıldığında cilde uygun güneş kremi kullanmak, yüz ve vücut havlularının kişiye özel ve hijyenik olmasına dikkat etmek, yüz ve vücudu düzenli yıkamak, aşırı kimyasal kozmetik ürünleri kullanmamak, yeterli vitamin alımına özen göstermek, doğal ürünleri tercih etmek. - KAYSERİ