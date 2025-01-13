43. Uluslararası Deve Güreşleri Festivali İzmir Selçuk\'ta Başlıyor

Yerel

İzmir Selçuk'ta 43. Uluslararası Deve Güreşleri Festivali 19 Ocak'ta Pamucak Güreş Arenası'nda gerçekleşecek.

Bu yıl da heyecanlı dakikaların yaşanacağı güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelecek pehlivan develer katılacak. Toplam 120 devenin katılacağı 43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde belirlenecek 5 çift pehlivan deve Altın Artemis Ödülü için güreşecek.

Türkiye'nin tek uluslararası deve güreşi festivali olan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bu yıl 43. yıl gururuna yakışır şekilde Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesinin desteği ile düzenleniyor.

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak da bilinen festival, 43. yıl heyecanı ile 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda binlerce güreş severi ağırlayacak. Geçmiş yıllarda en yüksek seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, uluslararası basının da yakından takip ettiği Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, aynı zamanda Dünya Festivaller Kitapçığı'nda da yerini almayı başardı.

Her yıl Ocak ayının üçüncü Pazarı yapılan ve bu yıl 43.'sünün düzenleneceği Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin güreşler için hazır olduklarını kaydeden Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu, tüm güreş severleri 19 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Pamucak Arena'da yapılacak olan güreşlere davet etti. - İZMİR