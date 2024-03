Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Buluşması Düzenledi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Evimiz Atölye ve Üretici Kadın Stantları Kadın Buluşması' düzenlendi. 5 yıllık süre içerisinde sundukları hizmetler ile her daim yurttaşların yanında olduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "'Bize inanın, bize güvenin' dedik. Ama hep icraat yaptık. Çocuklarımızı düşündük, onlara atölyeler kurduk. Kadın atölyesi, çocuk atölyesi, kreşler açtık. 'Mama' diye, 'Süt' diye ağlayan bebeğimizin sesini duyduk. Onu güldürdük, huzur verdik. Anamızın, bacımızın yanında olduk, elimiz dolu dolu gittik. Onun parasıyla, vatandaşın parasıyla ona destek olduk" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte 46 mahalleden yaklaşık 3 bin kadın ve çocukla bir araya geldi. Buluşmada, çocuklar için kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, kadınlar da DJ performansı ile eğlenceli bir gün geçirdi.

"Sizleri tanıma ve hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in her bölgesinden gelen kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Mersin'de yaşayan her yurttaşı sevip saydıklarını vurgulayan Seçer, "Sizleri yurttaşlarımız, her şeyden önemlisi insan olarak seviyoruz. Hangi bölgeden, yapıdan, kültürden olursak olalım, sizler bizim baş tacımızsınız" dedi. 5 yıl önce halkın huzuruna çıkıp 'Bize güvenin ve inanın' dediklerini hatırlatan Seçer, "Bizi tanımıyordunuz ama bize güvendiniz, inandınız ve destek oldunuz. 5 yıl önce sizleri tanıma ve sizlere hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Binlerce insan başkanına sevgi gösteriyorsa, bu durum belediyenin emekçileri sayesinde oluyor"

5 yılın dolu dolu geçtiğini ve 5 yıl boyunca her zaman Mersin halkının yanında olduğunu vurgulayan Seçer, "Bugün binlerce insan buraya geliyor, başkanına, onun ailesine sevgi ve saygı gösteriyorsa, bu durum belediyenin emekçileri sayesinde oluyor. Binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hepinizin yanında oldular. Sorun yaşayan bir kadın varsa onunla buluştular, davet ettiler, oturdular, konuştular. Bir muhtar, 'Bizim sokakta, bir aile var. Belediye olarak bu ailemize yardımcı olun' diye aradığı zaman gittiler, o ailelere kendi aileleri gibi baktılar" ifadelerine yer verdi. Yurttaşa hizmet götürürken hiçbir zaman ayrım yapmadıklarına dikkat çeken Seçer, belediyenin bu anlayışla çalışan binlerce emekçisine teşekkür etti.

"Mersinimizi çok daha güzel noktalara getireceğiz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının birbirinden önemli ve değerli projeler ürettiğini dile getiren Seçer, "Hizmetlerimiz sadece kreş açmak, gıda yardımında bulunmak, farklı destekler yapmak değil. İnsanlar sosyalleşmek ister. Burada olduğu gibi bir arada olmak, oturmak, konuşmak ister" dedi. Anamur'dan Çamlıyayla'ya, Gülnar'dan Bozyazı'ya kadar Mersin'in her noktasının çok güzel olduğuna vurgu yapan Seçer, "13 ilçemiz, her taraf birbirinden güzel. Mersin'imizi Çok daha güzel noktalara getireceğiz. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Biz bunu iş olarak da kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar doğduğu yerde doysun"

Seçer ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımı baş köşeye yazdığını ve özellikle küçük aile işletmeleri ile kadınların üretimine destek verdiğini ifade etti. Tarım olmazsa yaşamın olmayacağını vurgulayan Seçer, "Büyükşehir bunun bilincinde. İnsanlar doğduğu yerde doysun, köyünde kalsın. Onun için bu projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Köyümüz Atölye Projesi'ne de değinen Seçer, "Köyündeki ürettiğin ürünün değerini alabiliyorsan işlem yap, katma değer sağla en fazla fiyata sat. Ama onu işleyerek yap ve ona katma değer sağla. Gelirin, ekonomin artsın, köyler kalkınsın. Eğitim, çevre daha güzel olsun, kültür, sanat ve zenginlik olsun, insanlar huzurlu, mutluluk içerisinde olsun" dedi.

"Kadınların kendine özgüveni arttı"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de yapılan projelerin kadınların isteği ve desteği ile çok daha ileri noktalara gittiğini söyleyerek, "Bu projelerin gerçekleşmesi sizlerin isteğiyle oluyor. Kılavuz olunur, destek olunur ama sizlerdeki bu istek olmadıktan sonra bir noktaya varamazsınız. Bunu hepinizde görüyorum. Bu da bana inanılmaz bir mutluluk veriyor" dedi. Evimiz Atölye Projesi'nin kadınlar için önemine değinen Meral Seçer, "Kadınların kendine özgüveni arttı, sosyalleştiler. Bunu sadece bizim görmemiz değil, bunları kendilerinin dillerinde duymak da ayrı bir mutluluk veriyor ve yeni projeleri yapmanın da alt zeminini güçlendiriyor" diye konuştu.

Köyümüz Atölye Projesi

Başkan Seçer'den gelen bir 'Köyümüz Atölye Projesi' önerisinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden Meral Seçer, "Mersin'in her alanı gerçekten çok verimli ve kadınlar da çok üretken. Her şeyi anneannelerimizin elindeki lezzetle yapıyorlar. Gelenekseli inovatif olarak, yani raflarda satılacak duruma getirme noktasında da Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarım Dairesi ve Kadın Dairesinin ortak yapacağı 'Köyümüz Atölye Projesi' ile sizleri buluşturacak" ifadelerine yer verdi. - MERSİN