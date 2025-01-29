500 Bin Filistinli Gazze\'ye Döndü

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi. Açıklamada, Filistinlilerin Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden kuzeye döndüğü aktarıldı. - GAZZE