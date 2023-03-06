Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı - Son Dakika
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Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı

06.03.2023 09:17

Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı Depremden 10 dakika önce ağlamaya başlayan bebekleri sayesinde genç çift depreme ayakta yakalandı Harabeye dönen evinden eşya tahliye eden Ali Tekkalan: "Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında...

Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı

Depremden 10 dakika önce ağlamaya başlayan bebekleri sayesinde genç çift depreme ayakta yakalandı

Harabeye dönen evinden eşya tahliye eden Ali Tekkalan:

"Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki, şükür bebeğimiz iyi ki ağladı"

"Yangın merdiveninin küçük ve eşyaların olması nedeniyle insanlar birbirlerinin üzerine basıyordu"

HATAY - Kahramanmaraş merkezli büyük depreme Hatay'daki 8 katlı evinde yakalanan 1 çocuk babası Ali Tekkalan, bebeğinin afetten 10 dakika önce ağlamasıyla hayatta kaldıklarını belirtti. Binadaki tüm duvarların yıkıldığını anlatan Tekkalan, " Deprem bizi kaldırdı sırt üstü yere attı, yürüyen merdivende insanlar birbirini ezdi" dedi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki esnaf Ali Tekkalan, depreme ailesiyle yaşadığı 10 katlı bir apartmanda, 6 gün önce doğan bebeğinin ağlaması nedeniyle ayakta yakalandı. Tekkalan'ın, deprem günü saat 04.00'da bebeği sürekli ağlamaya başladı. Eşiyle birlikte bebeğin hava alması için mutfağa doğru hareketlenen çift, depremin gelmesiyle birlikte ileri geri savrulmaya başladı. Tekkalan çifti, depremin sonuna doğru kendilerini sırt üstü dış kapının önünde buldu. Ailesi için soğukkanlı olması gerektiğini düşünen Tekkalan, komşularının yangın merdivenini kullanmasını istedi. Genç çiftte, yıkıntılar arasındaki yangın merdiveninden kendilerini dışarı attı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada, odaların içindeki tüm duvarlar yıkılmasına rağmen şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Ağır hasar alan bina ise kullanılamayacak hale geldi. Ailesini Antalya'ya akrabalarının yanına gönderen Ali Tekkalan, tehlikeli de olsa yıkıntılar arasındaki eşyalarını, taşıma firması aracılığıyla kurtarmayı başardı. Ailesiyle sağ salim çıktığı dairesine son kez çıkan Tekkalan, duygusal anlar yaşadı. Tekkalan, enkaz yığını içindeki evinde yaşadığı korku dolu anlatı anlattı.

"İnsanlar birbirinin üzerine basıyordu"

26 yaşındaki esnaf Ali Tekkalan, deprem saatlerinde daha 6 günlük olan bebeğinin ağlamaya başladığını ve onun sayesinde uyandıklarını hatırlattı.

Odanın sıcak olması nedeniyle bebeğe serin hava aldırmak için mutfağa doğru hareketlendiğini ve o anda depreme yakalandıklarını anlatan Tekkalan, " Olduğumuz yerde kaldık sürekli ileri geri yaptık, adım dahi atamadık. Deprem sonuna doğru bizi kaldırdı yere vurdu. Eşim ben çocuğum üçümüz kapının girişine sırt üstü düştük. Ayağa kalkıp yangın merdivenine doğru hareket ettik. Soğukkanlı şekilde kaldım ve tüm komşularıma inmek için yangın merdivenini kullanmalarını tercih ettim. Yangın merdiveninin küçük ve eşyaların olması nedeniyle insanlar birbirlerinin üzere basarak çıktı" dedi.

Tekkalan, ufak tefek yaralanmaların dışında 10 katlı ve yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartmanda kimsenin hayatını kaybetmediğini aktardı.

"Bebeğim iyi ki ağladı"

2 yıllık olmasına rağmen binanın büyük hasar aldığını dile getiren Tekkalan,"Duvarlar patladı, kolonlar yıkılmasına rağmen bina görevini yaptı. Sağ şekilde çıktık. Eşimi ve bebeğimi Antalya'ya gönderdim. Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki. Ama çok şükür o gece bebeğimiz iyi ki ağladı. Gece o saatte ağladı bizi uyandırdı ev depreme ayakta yakalandık" diye konuştu.

Binanın durumunun tehlikeli olmasına rağmen eşyalarını almak zorunda olduğunun altını çizen Ali Tekkalan, bir hafta içinde ise Konya'ya yerleşeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı - Son Dakika

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