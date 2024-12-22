74 Yaşındaki Emekli, Tahta Kaşık Satarak Geçiniyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Cemal Bebek, emekli maaşı yetmediği için kendi yaptağı tahta kaşıtları satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Emekli Bebek, "Bu para ekmek parası. Ekmeği bununla alıyorum. Hayat pahalılığı işte" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kendi yaptığı tahta kaşıkları satan emekli Cemal Bebek, bu şekilde geçinmeye çalıştığını belirtti.

"4 yıldır çalışıyorum"

Emekli Cemal Bebek, yaşadığı geçim sıkıntısını şöyle anlattı:

"Emekliyim, 10 bin liranın üzerinde maaş alıyorum. Bunun karında bir şey yok, kar diye bir şey yok. Günde beş tane kaşık yapsan 150 lira yapar. Büyükler yetmiş lira, şu orta şekilliler elli lira, şunun da çifti elli lira. 74 yaşındayım. Dört yıldır yapıyorum. Emekli olduktan sonra başladım. Zaten çalışamıyorum biraz da rahatsızım ben. Bir şeyler var yani midemde gastrit var, o bazen sıkıştırıyor.

"Bu kaşığın parasıyla ekmeğimi alıp geliyorum"

Haftada bir sefer buraya pazara geliyorum ben. Bazen 200 liralık satıyorum bazen 500 liralık, hesap et. 700 lira yani dört sefer gelsem ayda, 2 bin 800 lira ayda anlamında yani. Maaşım 10 bin liranın üzerinde 12 bin lira diyelim. Bu kaşığın parasıyla ekmeğimi alıp geliyorum hanım çayı pişiriyor çay içiyorum. Bu para ekmek parası. Ekmeği bununla alıyorum. Başkasının bir ev dolusu parası olsun, o benim gözümde hiç yok. Benim gözümde ne biliyor musun, şu kaşığın parası. Hayat pahalılığı işte, el gibi kebap, et, ıvır zıvır... Karnımız doyuyor Allah'a şükür. Yok, çocuklar geldiği zaman onlar bir şeyler yaparsa yapıyor, öyle kebap filan bir şey yok. Çocuklar geldiği zaman bir şeyler yaparsa oluyor yani yok o da. Allah ömür verirse güç verirse ufak tefek böyle gün geçireceğiz."