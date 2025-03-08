8 farklı noktada 41 kart hizmeti veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

8 farklı noktada 41 kart hizmeti veriliyor

8 farklı noktada 41 kart hizmeti veriliyor

Kocaeli'de yürütülen 41 kart projesi ile vatandaşa gıda, giyim ve kırtasiye gibi pek çok alanda hizmet verilirken, 8 ayrı ilçedeki merkezlerde başvurular alınıyor.

08.03.2025 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yürütülen 41 kart projesi ile vatandaşa gıda, giyim ve kırtasiye gibi pek çok alanda hizmet verilirken, 8 ayrı ilçedeki merkezlerde başvurular alınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha hızlı, kaliteli ve güvenli sosyal yardım ağı yürütme gayesiyle oluşturduğu 41 kart projesi yüzleri güldürüyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı günlerde kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını sosyal belediyecilik anlayışıyla evlerine kadar teslim eden büyükşehir ekipleri, 8 farklı ilçede yer alan Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) ile vatandaşın yanında oluyor. Gıda, giyim, fatura, kırtasiye, medikal destek ve daha pek çok kalemde desteğini sürdüren büyükşehir, gerekli incelemeler sonrası başvuruları değerlendiriyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, İzmit merkezde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gitmeye gerek duymadan ikamet ettiği ilçede yer alan en yakın Sosyal İletişim Merkezi ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaş, 41 kart ile ilgili bilgiye 153 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabiliyor ya da 8 ilçede bulunan merkezlerden başvurusunu yapabiliyor. Sosyal İletişim Merkezleri şu ilçelerde hizmet veriyor; Cumhuriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 94 (Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi), Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 108 (Çayırova Belediye Binası arkası), Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 9 (Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi), Atalar Mahallesi, Pazar Caddesi, No: 1/A (Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi içi), Akdurak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 9 (Kandıra Belediye Binası), 4 Temmuz Mahallesi, İnönü Caddesi No: 19 (Karamürsel Binası), Atatürk Bulvarı No: 121 (Gölcük Belediyesi), Güzeller Mahallesi, Şehit Mevlüt Duru Caddesi 952/4 Sokak No: 10 (KBB Gebze Ek Hizmet Binası). - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 8 farklı noktada 41 kart hizmeti veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:27:33. #7.12#
SON DAKİKA: 8 farklı noktada 41 kart hizmeti veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.