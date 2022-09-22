80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü - Son Dakika
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80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü

22.09.2022 11:32

Sivas'ın Gürün ilçesinden geçerek Malatya'ya götürülen yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervaneleri, ilçe halkının ilgisini çekti. Trafiğin bir süre aksadığı ilçede pervanelerin geçişi sorunsuz şekilde yapıldı. İşte o görüntüler...

Sivas'ın Gürün ilçesinden geçerek Malatya'ya giden rüzgar gülleri pervaneleri, ilçede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Geçiş nedeniyle ilçe trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYEDİ

Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi. 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.

İşte ilçedeki o görüntüler;

İlçenin içinden geçtiler, gören bir daha baktı
İlçenin içinden geçtiler, gören bir daha baktı
İlçenin içinden geçtiler, gören bir daha baktı
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Kaynak: İHA

Malatya, Gürün, Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü - Son Dakika
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