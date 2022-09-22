Sivas'ın Gürün ilçesinden geçerek Malatya'ya giden rüzgar gülleri pervaneleri, ilçede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Geçiş nedeniyle ilçe trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.
Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi. 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.
İşte ilçedeki o görüntüler;
Son Dakika › Yerel › 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü - Son Dakika