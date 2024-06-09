9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları başladı

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Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası'na sahip ilçesi olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 103. yıl dönümü düzenlenen tören ile başladı. Törenin ardından yüzlerce kişi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik kesimini yürümek için yola çıktı.

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen cephane ve ikmal malzemelerinin kağnılarla Ankara'ya ulaştırılmasının sağlandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 103. 9Haziranİnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü ve Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, törenle kutlandı. Kurtuluş Savaşı'nda tüm ilçe halkının gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası alan ilçesi olan İnebolu'da düzenlenen törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, askeri erkan, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.

"Bugün İnebolu'nun en güzel gündür"

Törenin açılışında konuşan İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, "İnebolu'nun halkının kahramanlığının tescil edildiği bir gündür. Bugün İnebolu'nun en güzel gündür. Bugün kahraman dedelerimizin ne kadar şanlı olduklarının tarihin hafızasına kazındığı gündür. Bugün bir ilçe halkının kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla vatana nasıl hizmet edildiğinin herkese gösterildiği bir gündür. Bugün yüce Türk milletinin İnebolu özelinde şaha kalktığı destanlar yazdığı ve destanlaştırdığı bir gündür" dedi.

"300 bin ton Ankara'ya, milli ordumuza ulaştırılmıştır"

Daha sonra konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Tarihi iktisadi değeri gibi bir çok özelliği ile bölgemizin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. İlçemiz ve ilçe halkı Kurtuluş Savaşı'nın en meşakkatli döneminde milli ordumuzun ekmek ve sudan daha fazla cephane ihtiyacı duyduğu zamanlarda lazım olan silah ve mühimmatları ordumuza ulaştırmıştır. Bugün buradan başlayarak yürüyeceğimiz güzergahtan 300 bin ton silah ve cephane sabah akşam kar kış demeden zorlu şartlarda büyük bir fedakarlık ve gayretle Ankara'ya milli ordumuza ulaştırılmıştır" diye konuştu.

"103 yıl önceki bağımsızlık ateşinin, bugün her İnebolulunun kalbinde yandığından kimsenin şüphesi yok"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de İnebolu'nun önemine değinerek, "Bundan 103 yıl önce, 9 Haziran 1921'de, bir Ramazan gününde İnebolu'muz düşman gemilerince bombalandı. Eğer İnebolu'muz o gün gemilerden karaya inen komutanların ultimatomlarına, direktiflerine boyun eğseydi, bugün tarih İnebolu'yu yazamazdı, korkarım Türkiye Cumhuriyeti'ni de yazamazdı. Çünkü İstiklal Savaşı'nın temelinde İnebolu ve burada yanan bağımsızlık ateşi var. 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda' diye yazar. İnebolu da buna boyun eğmedi ve tarihin altın sayfalarındaki yerini şerefi ile aldı. İnebolu kadim bir memleket. Her daim, her devirde adeta bir tek taş, mücevher, gözbebeği ilçemiz. Adı her zaman şanla, kahramanlıkla anılan bir ilçemiz. 103 yıl önceki bağımsızlık ateşinin, bugün her İnebolulunun kalbinde yandığından kimsenin şüphesi yok" şeklinde konuştu.

"İstiklal Yolu ülkemizin kurtuluşunda yazılmış kahramanlık destanlarından bir tanesidir"

Programda son olarak konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Vatan savunmasının en değerli örneği olan ve milletimizi kurtuluşa götüren cephane ve lojistik ikmalinin İnebolu Limanı'ndan yurdun dört bir tarafına ulaşmasını sağlayan kahraman Kastamonulu hemşehrilerimiz ile 103 yıl sonra burada birlik olmaktan büyük şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. İstiklal Yolu ülkemizin kurtuluşunda yazılmış kahramanlık destanlarından bir tanesidir. Kastamonu halkının o dönemki zorlu şartlarda ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında ve istiklalin kazanılmasından gösterdiği kahramanlık mücadelesidir. Tüm zor coğrafya ve iklim şartlarını aşarak, her türlü imkansızlığa rağmen genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla verdiği emsalsiz bir vatan savunmasıdır. Milli Mücadele'de silah, cephene ve lojistik hattının en önemlisi İnebolu kıyılarından başlamıştır. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da; kulağım İnebolu'da' sözünden anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Komandolar zeybek oynadı

Konuşmaların ardından temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu Limanı'na getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Heyamola oyunu gösterisi sonrasında, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği tarafından zeybek oynandı. Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Mühimmatların taşındığı yolda 95 kilometrelik yürüyüş

Konuşmaların ardından Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüşe katılan protokol ve vatandaşlar, mehter takımının marşları eşliğinde ilçede merkezinden geçiş yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda mühimmatların taşındığı İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu il merkezi kesiminde 4 gün boyunca devam edecek yürüyüş, 12 Haziran Çarşamba günü Kastamonu'da düzenlenen törenle sona erecek. - KASTAMONU