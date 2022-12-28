ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu - Son Dakika
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ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu

28.12.2022 14:54
ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu

ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.

ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.

ABD'de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi. Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü. - WISCONSIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu - Son Dakika

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