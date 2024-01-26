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Dünyada bir ilk! ABD'li mahkum tüm tepkilere rağmen nitrojen gazıyla idam edildi - Son Dakika
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Dünyada bir ilk! ABD'li mahkum tüm tepkilere rağmen nitrojen gazıyla idam edildi

Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Kenneth Eugene Smith isimli bir mahkum, ABD'nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Uygulama dünya tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçerken, insan hakları tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünyada bir ilk! ABD\'li mahkum tüm tepkilere rağmen nitrojen gazıyla idam edildi
26.01.2024 - 06:49,  Güncelleme: 06:52
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Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Kenneth Eugene Smith isimli bir mahkum, ABD'nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Smith, cezası bu yolla infaz edilen ilk idam mahkumu olarak kayıtlara geçerken, uygulama insan hakları tartışmalarını da beraberinde getirdi.

NİTROJEN GAZIYLA İNFAZ EDİLDİ

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD'de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.

ABD'de nitrojen gazıyla idam edilen mahkum insan hakları tartışmalarını beraberinde getirdi

DÜNYADA BİR İLK

"Nitrojen hipoksisi" olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti. 1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith'e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith'in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

ABD'de nitrojen gazıyla idam edilen mahkum insan hakları tartışmalarını beraberinde getirdi

İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith'in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

ABD'de nitrojen gazıyla idam edilen mahkum insan hakları tartışmalarını beraberinde getirdi
ABD'de nitrojen gazıyla idam edilen mahkum insan hakları tartışmalarını beraberinde getirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: ölen kişinin hakları değilde katilin hakları savunuluyorsa ayvayı yedin demektir karar doğrudur darısı bizim ülkemizin başına idam iyidir adildir vicdanları rahatlatır ortalığı temizler Yanıtla 2 26
  • haydar topçu: Abd dünyaya demokrasi dersi veriyor senin gerçek yüzün bu Yanıtla 2 3

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