ABD'de Şefkat Ödülüne Layık Görülen Hemşire İsrail Saldırılarını Soykırım Olarak Nitelendirdi, İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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ABD'de Şefkat Ödülüne Layık Görülen Hemşire İsrail Saldırılarını Soykırım Olarak Nitelendirdi, İşten Çıkarıldı

Filistin asıllı ABD'li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından verilen şefkat ödülüne layık görüldü. Ancak ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirdi. Bu açıklamasının ardından hastaneden kovulan Jabr, işine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

31.05.2024 10:24
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ABD'de şefkat ödülüne layık görülen Filistin asıllı bir hemşire, ödül töreninde İsrail saldırılarının soykırım olduğunu söylediği konuşmasının ardından işten çıkarıldı.

Filistin asıllı ABD'li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından "şefkat ödülüne" layık görüldü. Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olduğunu söyledi. Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği kabul konuşmasında "Gazze'de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının tasavvur edilemez kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor" ifadesini kullandı. Filistin asıllı hemşire, bu açıklamasının ardından hastaneden kovuldu.

Çalıştığı New York City Hastanesi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Filistin asıllı hemşirenin Aralık ayında "görüşlerini işine yansıtmaması gerektiği" konusunda uyarıldığını söyleyerek, Ancak meslektaşlarının geniş katılım gösterdiği bir toplantıda bunu yapmamayı tercih etti. Jabr, artık hastanemizin bir çalışanı değil" ifadelerini kullandı.

Jabr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Mayıs tarihinde ödüllendirildiğini ancak Mayıs ayının sonlarına doğru işine son verildiğine dair bir mektup aldığını söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'de Şefkat Ödülüne Layık Görülen Hemşire İsrail Saldırılarını Soykırım Olarak Nitelendirdi, İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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