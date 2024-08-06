ABD, Kuzey Kore'nin yeni füze rampası kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore'nin yeni füze rampası kararına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırındaki askeri birliklere 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampası konuşlandırma kararına tepki gösterdi. Miller, Kuzey Kore'yi provokatif adımlardan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırdı.

06.08.2024 10:11
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırındaki askeri birliklere 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampası konuşlandırma kararına tepki gösterdi. Miller, "Kuzey Kore'yi provokatif ve fayda sağlamayan adımlar atmaktan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırındaki askeri birliklere 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampası konuşlandırma kararına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kore'yi provokatif ve fayda sağlamayan adımlar atmaktan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Miller, basın mensuplarının sorusu üzerine Kuzey Kore'yi geçen ay sonunda vuran sel felaketine de değinerek "Tıpkı insani bir felaketle karşı karşıya olan dünyadaki herhangi bir ülke halkının yanında olduğumuz gibi, Kuzey Kore halkının da yanındayız" dedi. "Herhangi bir hükümetle aramızda ne tür farklılıklar olursa olsun, bunlar o ülkenin halkıyla aramızdaki farklılıklar değildir" diyen Miller, "Bu nedenle Kuzey Kore halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Pyongyang sel felaketine rağmen askeri tören düzenlemişti

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, yaşanan sel baskınlarında 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisi sular altında kalmıştı. Selin yol açtığı maddi zararın uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorlu günler geçiren Kuzey Kore'nin savunma harcamalarını etkileyebileceği yorumları yapılırken, Pyongyang ise Güney Kore sınırındaki askeri birliklere 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampası konuşlandırılacağını duyurmuştu. Füze rampalarının orduya teslim töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, "Ülkenin sel felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduğu bir dönemde bile yeni tip silah sistemlerinin teslim töreninin düzenlenmesi, savunma kabiliyetlerimizi her şartda güçlendirme kararlılığımızın göstergesidir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, Kuzey Kore'nin yeni füze rampası kararına tepki gösterdi - Son Dakika

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