ABD öncülüğündeki koalisyonun çekilmesi Bağdat'ta yüzlerce kişi tarafından kutlandı - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki koalisyonun çekilmesi Bağdat'ta yüzlerce kişi tarafından kutlandı

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından Bağdat'ta yüzlerce kişi Tahrir Meydanı'nda havai fişeklerle kutlama yaptı. Kutlamada Irak ve İran bayrakları ile Asaib Ehli Hak bayrakları taşındı, meydan çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesiyle havai fişeklerle kutlama yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından gece saatlerinde sokaklara döküldü. Iraklılar, Bağdat'ın merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamada havai fişekler atılırken, Irak, İran bayrakları ve İran destekli Haşdi Şabi bünyesindeki silahlı gruplardan Asaib ehli Hak'a ait bayraklar taşındı. Irak bayrakları taşıyan araçlar da meydan çevresinde tur attı. Tahrir Meydanı çevresinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Bağdat'ın Filistin Caddesi yakınlarında düzenlenen ayrı bir kutlamaya ise bazı silahlı grup mensupları ve yöneticileri katıldı. Kutlamalarda İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney ile bazı Şii dini ve siyasi figürlerin posterleri taşındı.

Kutlamalar, Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriTahrir MeydanıGüvenlikPolitikaBağdatDünyaYerelİranIrakSon Dakika

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