Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

26.02.2026 14:46  Güncelleme: 15:20
26.02.2026 14:46  Güncelleme: 15:20
Acı Kayıp: Efe\'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Bolu'da 16 yaşındaki oğlunun intiharının ardından mezarı başında kalp krizi geçiren Mine Konuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; acılı anne, oğlunun yanına defnedildi.

Bolu'da evinde asılı halde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, oğlunun kabri başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan kadın oğlunun mezarının yanıbaşına defnedildi.

Oğlunun acısına yüreği dayanamayan anne son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 14 Şubat'ta kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evladının intiharı ile yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi.

Oğlunun acısına yüreği dayanamayan anne son yolculuğuna uğurlandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede yoğun bakım ünitesine alınan anne Mine Konuk'tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Oğlunun acısına yüreği dayanamayan anne son yolculuğuna uğurlandı

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden anne Mine Konuk, Kalıcı Konutlar Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, oğlu Kerem Konuk'un mezarının yanına gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze namazına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
