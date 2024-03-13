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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu, iftar programına katıldı.

Başkan Karalar, Adana'nın merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Karalar son olarak, Seyhan Gülpınar ve Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu; Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programına katıldı.

Siyasiler, milletvekilleri, muhtarlar ve bölge sakinlerinin katıldığı buluşmalarda, halkın ilgi ve desteğine teşekkür eden Karalar, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahallelerde 50 yılı aşkındır çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirten Karalar, oy hesabı yapmadan, siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet ettiklerini söyledi.