Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri\'nde halkla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Gülpınar ve Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluşarak iftar programına katıldı. Karalar, buluşmalarda halkın ilgi ve desteğine teşekkür ederek yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Karalar, siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet ettiklerini ve mahallelerde uzun süredir çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirtti.

13.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:57
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu, iftar programına katıldı.

Başkan Karalar, Adana'nın merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Karalar son olarak, Seyhan Gülpınar ve Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu; Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programına katıldı.

Siyasiler, milletvekilleri, muhtarlar ve bölge sakinlerinin katıldığı buluşmalarda, halkın ilgi ve desteğine teşekkür eden Karalar, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahallelerde 50 yılı aşkındır çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirten Karalar, oy hesabı yapmadan, siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet ettiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gülpınar ve Şehit Erkut Akbay Mahalleleri'nde halkla buluştu - Son Dakika
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