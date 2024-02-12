Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Halkla Buluştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonu merkezde ve ilçelerde halkla bir araya geldi.

Mahalle Buluşmaları kapsamında Tellidere Mahallesi'nde halkla bir araya gelen Başkan Karalar, Adana'da şu ana kadar yapılan hizmetleri anlattı, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Buluşmada, mahalle halkını da dinleyen Karalar, daha yaşanabilir, çağdaş ve sorunları azalmış bir Adana için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tellidere Mahallesi'nin ardından Karaisalı Salbaş'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşan Karalar, burada da vatandaşla sohbet etti, talep ve istekleri dinledi. Salbaş'ın ardından Ceyhan ilçesinde bir dizi ziyaret, etkinlik ve toplantıya katılan Karalar, CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar'la birlikte Ceyhanlılarla buluştu. Karalar, "Ceyhanlı hemşehrilerimizin coşkusu ve heyecanı bize gösteriyor ki Adana'da da Ceyhan'da da halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ceyhan'ın Büyükmangıt Mahallesi'nde ziyaretine devam eden Karalar, mahallede Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen içme suyu altyapısında incelemelerde bulundu. Karalar daha sonra Ceyhan Birkent Mezarlığı'nda yaptırılan ve üzerinde "Asıl Felaket Acıları Unutmak" yazılı deprem anıtının önünde 6 Şubat depremlerinde kaybedilen vatandaşları andı. Karalar kaybedilen vatandaşların mezarlarına çiçek bıraktı, dua okudu, Allah'tan rahmet diledi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla da bir araya gelen Karalar, kendilerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

Karalar, Misis Geçitli ziyaretinde de bölge sakinlerinin sevgi gösterileri ile karşılandı.