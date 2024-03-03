Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Otogar Projesi Hakkında Konuştu

Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İlk yıl otogar yapılması mali açıdan mümkün değildi. İkinci yıl pandemi gerçekleşti. Sonrasında uluslararası işler gerçekleştiren, oldukça başarılı bir firmaya otogar projesi yaptırdık. Bu proje belediye meclisinde AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi kendilerinin reddettikleri otogar projesini ben engellemişim gibi açıklamalar yapıyorlar. Biz ikinci dönemde otogarı aynı yerinde yapacağız. Kimse de engel olamayacak" dedi.

Başkan Karalar, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde Seçim Ofisi açılışlarını yaptı, mahalle toplantılarına katıldı. Karalar, Kurtkulağı ve Sağkaya köylerinde Mahalle Merkezi; Doruk Köyü'nde ise Mahalle Merkezi ile Kadın Emeği Üretim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Yumurtalık ilçesinde Avluk, Haylazlı ve Deveciuşağı köylerinde vatandaşla bir araya gelen ve hizmetleri anlatan Başkan Karalar, ardından balıkçılara ağ ve malzeme desteğinde bulundu. Karalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplanan kalabalığa, şu sözlerle seslendi:

"Bugün de Yumurtalık'daki bu coşkuyu ve kalabalığı görünce aynı sözleri rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz hizmet ederken oy hesabı, siyasi ayrım, etnik köken, mezhep ayrımı yapmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizde, Misak-ı Milli sınırlarında yaşayan her vatandaşımız birinci sınıftır ve hizmet almayı hak etmektedir. Biz de halkımıza ayrım gözetmeden hizmet etmek zorundayız. 15 ilçede 836 yerleşim biriminde dokunmadığımız yer kalmadı."

Yumurtalık'ta yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren, asbestli boruları değiştirdiklerini ve ilçenin su problemini çözdüklerini kaydeden Karalar, asfalt çalışmalarını da anlattı. Başkan Karalar, Yumurtalık'ta CHP'nin Adayı Erdinç Altıok'un seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığını aktardı.

Yumurtalık'ın mevcut sahilinin sorunlu olduğunu belirten Başkan Karalar, burada güzel bir sahil yapmaya hazır olduklarını, ilçede altyapı ve yol sorununun da kalmayacağını kaydetti.

Karalar, otogar projelerinin Belediye Meclisi'nde engellendiğini aktararak, şunları söyledi:

"Görevi devraldığımızda belediye işçisinin maaşını bile ödeyemez durumdaydı. İlk yıl otogar yapılması mali açıdan mümkün değildi. İkinci yıl pandemi gerçekleşti. Sonrasında uluslararası işler gerçekleştiren, oldukça başarılı bir firmaya otogar projesi yaptırdık. Bu proje belediye meclisinde AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi kendilerinin reddettikleri otogar projesini ben engellemişim gibi açıklamalar yapıyorlar. Biz ikinci dönemde otogarı aynı yerinde yapacağız. Kimse de engel olamayacak. Hizmette bizimle kimse yarışamaz. Biz artık devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldik. Kimseden borç istememize ihtiyaç kalmadı. Belediye'yi devraldığımızdaki şartlar düşünüldüğünde, geldiğimiz nokta adeta bir mucizedir."

CEYHAN İLE YUMURTALIK'IN KÖYLERİNE KALİTELİ SU GELECEK

Ceyhan'daki Seçim Ofisi'nin açılışını yapan Karalar, Ceyhan'a başta sağlıklı su hizmeti olmak üzere, önemli hizmetler yapıldığının altını çizdi. Asbestli boruları söküp, sağlam ve sağlıklı su isale hatları döşediklerini, ilçenin yollarını da yaptıklarını belirten Karalar, yapılan işleri maliyetleri ile birlikte anlattı. Karalar, Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinin temeli attıklarını ve böylece Ceyhan ile Yumurtalık'ın köylerine Çatalan suyu kalitesinde su geleceğini açıkladı.

MAHALLE MERKEZLERİ VE KADIN EMEĞİ ÜRETİM MERKEZİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Başkan Karalar daha sonra Ceyhan Kurtkulağı ve Sağkaya köylerinde mahalle merkezi, Doruk Köyü'nde ise Mahalle Merkezi ile Kadın Emeği Üretim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılış yapılan noktalarda halka seslenen Karalar, şimdiye kadar yapılan hizmetleri artırarak sürdüreceklerini belirtti. Köy sakinlerinin sorunlarını dinleyen Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin bekçileriyiz" diye konuştu.