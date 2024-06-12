Adana'da Şambayadı Konteyner Kentte Kızılay Kütüphane Açtı - Son Dakika
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Adana'da Şambayadı Konteyner Kentte Kızılay Kütüphane Açtı

Adana'da 510 depremzedenin yaşadığı Şambayadı Konteyner Kentte, Kızılay tarafından ismi kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane, depremden etkilenen öğrencilere destek olmak ve kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla kuruldu. Ayrıca, Kızılay'ın hazırladığı 'evde güvenli yaşam' kitapları da kütüphanede yer alacak.

12.06.2024 13:19
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Adana'da 510 depremzedenin yaşadığı Şambayadı Konteyner Kentte Kızılay kütüphane açtı.

Adana'da 510 depremzedenin yaşadığı Şambayadı Konteyner Kentte, Vali Yavuz Selim Köşger ve Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı'nın katılımıyla Kızılay tarafından ismi kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane önünde öğrenciler ile birlikte kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Saygılı ve Köşger, ardından öğrenciler ile sohbet etti. Bir süre öğrenciler ile sohbet eden Saygılı ve Köşger yetkililerden de bilgi alarak kütüphanede incelemelerde bulundu.

Kütüphane açılışında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "İyilik her zaman iyidir ancak yerini ve zamanını bulan iyilik çarpan katsayısıyla etkisini gösterir. Deprem bölgesinde yapılan iyilikler ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yapılan bu iyilik yüzlerle binlerle çarpılarak hem bu dünyada hem de diğer dünyada inşallah karşılığı olacak bir iyilik. Kitap okumak ülkeyi daha iyi hale getirecek, milleti daha müreffeh yaşatmaya vesile olacak, dünyada huzuru, barışı, esenliği sağlayacak ve dünyayı daha yaşanılır hale getirecek faaliyetlerdendir. İnsanları bilgiyle, bilimle ve güzel, insani değerlerle, kökümüzden gelen islami değerler ile buluşturmak lazım. Bu tür faaliyetler inşallah dünyayı daha yaşanılır kılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, devamını istiyorum" dedi.

"Deprem konutları hazırlanana kadar yavrularımızın eğitimlerine destek olmak istiyoruz"

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ise, "İlk 6 Şubat depremlerinden bu yana milletimizin yaralarını sarmakla milletimizin iyilik eli olan Kızılay sahada. İyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olarak da her kriz bölgesinde kütüphaneler açmak istiyoruz. Hatay'dan başlayarak Adıyaman'a devam eden 6 vilayette depremin en zor coğrafyasında 15 kütüphane açtık. Dolayısıyla bu kütüphaneleri de Milli Eğitim Bakanlığı ile entegre ettik. Adana da diğer bölgelerle kıyaslanacak derecede olmasa da deprem bölgesi. Şambayadı bölgesindeki deprem konutlarımız hazırlanana kadar buradaki yavrularımızın eğitimlerine destek olmak ve büyüklerimizin boş zamanlarında kitap okumaları için her yaş grubuna yönelik kütüphane oluşturduk. Buradaki muradımız yarının Aziz Sancarlar'ı, Alper Gezeravcı'ları, Canan Dağdeviren'leri yetişmesidir. Biliyoruz ki zor zamanlarda liderler, iş insanları, sanatçılar ve bilim insanları yetişir. Bizim de 6 Şubat zor bir zamanımızdı" şeklinde konuştu.

Kütüphanelerde Kızılay'ın hazırladığı 'evde güvenli yaşam' kitaplarının da önemle yer verdiklerini belirten Saygılı, "Bu kitaplarımızı da kütüphanelerimize koyuyoruz ki herkes evlerinde kendini daha fazla güvenli hissetsin. 6 Şubat'ta gördük, parayla aldıklarımız bizi öldürdüler. Kitabımızda yer alan uyarılar ile, eşyalarımızı sabitleyerek evlerimizi güvenli ve yaşanılır hale getirirsek eşyalarımız üzerimize devrilmez. Dolayısıyla 6 Şubat her birimize çok önemli şeyler öğretti. Güvenli yaşam önemli" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Şambayadı Konteyner Kentte Kızılay Kütüphane Açtı - Son Dakika

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