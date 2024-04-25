Adana\'da 95 yılın en sıcak nisanı yaşandı

Yerel

Adana'da son 95 yılın en sıcak nisan günü yaşandı. Seyhan ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken Yüreğir'de de 39.2 olan hava sıcaklığı ile ilçede en sıcak nisan günü yaşayanlar serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti.

AĞAÇLARIN GÖLGESİNE SIĞINIP NEHİRDE YÜZDÜLER

Meteoroloji verilerine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde hava sıcaklığı 39.2 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1929-2024 yılları verilerine göre nisan ayının en sıcak günü oldu. Bir önceki en sıcak gün 2008 tarihinde 37.5 derece olarak ölçülmüştü. Adana 39.2'lik sıcaklık değeri ile Türkiye'de en sıcak ili oldu.

Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ise ağaçların gölgesinde serinledi. Bazı çocuklar ise Seyhan Nehri'nde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

"NİSANDA HİÇ BU KADAR SICAK OLMAZDI"

Adana'da sıcakların önceki yıllara göre çok daha erken başladığını ve mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten vatandaşlardan Ayhan Acarkol, "Adana'nın sıcakları bu sene gerçekten erken başladı, iklim bozukluğundan veya iklim şartlarından kaynaklı olarak sıcaklıklar erkenden Adana'ya geldi. Nisan ayında hiç bu kadar sıcak olmazdı. Genel de nisan yağmurlarımız olurdu, fakat şimdi sıcaklık var" dedi.

"ADANA SICAK OLMAZSA ADANALI HAYIRDIR DER"

Eczacı olduğunu fakat biraz gölgede istirahat etmek amacıyla parka geldiğini söyleten Acarkol, "Eczacıyım fakat sıcaklardan kaynaklı olarak ben de işlerimi halledip parkta arkadaşlarımın yanına geldim. Yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyoruz. Yeşil alan bizi kesmezse yarın da havuza gitmeyi düşünüyoruz. Nisan ayının ortasında hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesi biraz manidar, gerçekten büyük bir sıcaklık. Nisanda böyle bir durum beklemiyorduk, hatta bu yıl yaz geç gelir diye düşündük ama maalesef daha erken geldi. Adana sıcak olmazsa Adanalı 'hayırdır' der. Sıcaklıklar geldi doğru, anca sıcaklıklara dayanıklı Adana insanı" şeklinde konuştu.

Köpeği ile parka gelen Metin Sökmen ise "Adana çok sıcak bugün, köpeğimle beraber kendimizi parka attık. Zannediyorum yaz erken geldi. Bu sene daha sıcak olmasını bekliyorum. Kavurucu sıcaklar olacak gibi bu sene, dünya genelinde kuraklık fazla. Bu sene yaz Adana'ya erken gelecek, çok sıcak geçecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.