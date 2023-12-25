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Adana, Zeydan Karalar'la daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor - Son Dakika
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Adana, Zeydan Karalar'la daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde köy ve mahalleri ziyaret ederek halkın sorunlarını dinlerken çok amaçlı salon ve köprülerin açılışını gerçekleştirdi.

Adana, Zeydan Karalar\'la daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor
25.12.2023 - 12:42,  Güncelleme: 13:17
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20 köy ve mahalleyi ziyaret ettiği Aladağ'da arıtma tesisi, öğrenci misafirhanesi, çok amaçlı salon ve köprülerin açılışını yaptı.

Hafta sonu Aladağ ilçesinde çok sayıda köy ve mahalleyi ziyaret eden, incelemelerde bulunan, halkın sorunlarını dinleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cumartesi günü, ilçede yüksek öğrenime önemli katkı sağlayan öğrenci misafirhanesinin açılışını yaptı.

Pazar günü ise önce Aladağ Mansurlu Mahallesi Eseler Mevkisi'nde inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisi'nin, Dölekli Köyü'nde yapımı tamamlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nun ve Gerdibi Köyü'nde daha önce hizmete giren üç köprünün açılışını yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, gittiği her köyde ve katıldığı her açılışta; Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 kahraman asker için rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Arıtmalar insanlarımızın sağlığı için çok önemli. Halkımızın sağlıklı su içmesini sağlıyoruz. Güzel ve büyük işler yapıyoruz. Daha büyük işler yapmaya kararlı bir yönetimiz. Geçmişte yapılmayan bu işleri halkımızla buluşturmak bana nasip oluyor."

ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER BORÇLANMADAN YAPILABİLİR HALE GELDİ

5 yeni bulvar, yenilenen 197 cadde, 3 alt geçit, 111 otobüs alımı, 300 iş makinesi alımı, 2 milyon 700 bin tonu aşkın asfalt dökümü gibi çok sayıda önemli hizmeti borçlanmadan yapmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Borcun işi önlediği, kaos yarattığı durumu tersine çevirmek için çok çalıştık. Birçok kalemde, daha fazla iş yapılmasına rağmen tasarruf sağladık. Adana artık ülke genelinde sorunlarıyla değil, güzellikleriyle anılan bir şehir haline geldi."

DÖLEKLİ'YE ÇOK AMAÇLI SALON

Dölekli'de Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan çok amaçlı salonun açılışını da muhtarlar, bürokratlar ve halkla birlikte yapan Başkan Zeydan Karalar, bölgeye yapılan önemli ve çok sayıda hizmetle ilgili bilgi verdi. Başkan Zeydan Karalar, "Pandemiye ve depreme rağmen mali sıkıntıları geride bıraktık. Güçlendik ve mali sıkıntımız kalmadı. Bir sonraki dönemde, yaptığımız işleri katlayacağız. 2 günde 20 köyde halkımızla buluştuk. 'Biz istedik, siz yapmadınız' diyen yok. Halkımız bizden memnun" dedi.

YEDİNCİ KÖPRÜ DE YAPILACAK

Gerdibi Köyü'nde de halk buluşan ve açılan köprüler hakkında bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, bölgeye toplamda 6 köprü yapıldığını, 7'ncisinin sonraki dönemde halkın hizmetine gireceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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