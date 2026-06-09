Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi

SANKO Holding ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Toplantısı’nda gerçekleştirilen seçim sonucunda TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevine seçildi. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çimento sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler de yapıldı. Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konukoğlu, çimento sektörünün küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler, enerji maliyetleri, iklim politikaları ve ticaret düzenlemeleri nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, sektörün bu sürece güçlü yatırımlarla hazırlandığını ifade etti.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTALLEŞME SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmekten memnuniyet duyduğunu belirten Adil Sani Konukoğlu, sektörün önünde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet gibi kritik başlıkların bulunduğunu söyledi. Konukoğlu, “Sektörümüz, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten uluslararası rekabete kadar birçok başlıkta önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Meclisimiz çatısı altında tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sektörümüzün rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilir büyümesini destekleyecek ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. TÜRKÇİMENTO verilerine göre 2025 yılında sektörün toplam çimento üretiminin 97,8 milyon tona ulaştığını aktaran Konukoğlu, iç satışların 82,2 milyon ton, ihracatın ise 15,6 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 16’sının ihraç edildiğini kaydeden Konukoğlu, Türk çimento sektörünün üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle uluslararası pazarlardaki konumunu koruduğunu ifade etti.

“ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM” SEKTÖRÜN YOL HARİTASINI OLUŞTURUYOR

Çimento sektörünün tarihindeki en kapsamlı değişim dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Konukoğlu, sektörün odağında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve insan odaklı dönüşüm olmak üzere üç temel başlığın bulunduğunu söyledi. Bu süreci “üçüz dönüşüm” olarak tanımlayan Konukoğlu, yapay zeka uygulamaları, veri odaklı yönetim anlayışı ve ileri üretim teknolojilerinin artık sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti. Sürdürülebilirlik yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Konukoğlu, bugün 17 fabrikada ve 27 hatta kurulu atık ısı geri kazanım tesisleri sayesinde toplam 164,5 megawatt enerji üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yatırımların yaklaşık 2,6 milyon kişinin günlük elektrik tüketimine denk enerji üretim kapasitesi sağladığını belirten Konukoğlu, sektörün elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unun atık ısı geri kazanımı, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi.

YEŞİL ÇİMENTO VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için alternatif yakıt kullanım oranlarının artırılması, klinker oranının düşürülmesi ve düşük karbonlu üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Konukoğlu, yeşil çimento kullanımının bu dönüşümde kritik rol üstlendiğini belirtti. Kamu projelerinde yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Konukoğlu, önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında Çin Çimento Birliği ile geliştirilen stratejik iş birliklerine de değinen Konukoğlu, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ile Çin’in dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka alanlarındaki deneyiminin birleşmesinin sektör için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde teknoloji paylaşımı, ortak eğitim programları, uzman değişimleri ve pilot projeler gibi alanlarda iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Konukoğlu, bu çalışmaların sektörün küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü