Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi

Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi
09.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Holding ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevine seçildi. Konukoğlu, sektörün yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

SANKO Holding ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Toplantısı’nda gerçekleştirilen seçim sonucunda TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevine seçildi. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çimento sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler de yapıldı. Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konukoğlu, çimento sektörünün küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler, enerji maliyetleri, iklim politikaları ve ticaret düzenlemeleri nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, sektörün bu sürece güçlü yatırımlarla hazırlandığını ifade etti.

Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTALLEŞME SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmekten memnuniyet duyduğunu belirten Adil Sani Konukoğlu, sektörün önünde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet gibi kritik başlıkların bulunduğunu söyledi. Konukoğlu, “Sektörümüz, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten uluslararası rekabete kadar birçok başlıkta önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Meclisimiz çatısı altında tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sektörümüzün rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilir büyümesini destekleyecek ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. TÜRKÇİMENTO verilerine göre 2025 yılında sektörün toplam çimento üretiminin 97,8 milyon tona ulaştığını aktaran Konukoğlu, iç satışların 82,2 milyon ton, ihracatın ise 15,6 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 16’sının ihraç edildiğini kaydeden Konukoğlu, Türk çimento sektörünün üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle uluslararası pazarlardaki konumunu koruduğunu ifade etti.

“ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM” SEKTÖRÜN YOL HARİTASINI OLUŞTURUYOR

Çimento sektörünün tarihindeki en kapsamlı değişim dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Konukoğlu, sektörün odağında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve insan odaklı dönüşüm olmak üzere üç temel başlığın bulunduğunu söyledi. Bu süreci “üçüz dönüşüm” olarak tanımlayan Konukoğlu, yapay zeka uygulamaları, veri odaklı yönetim anlayışı ve ileri üretim teknolojilerinin artık sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti. Sürdürülebilirlik yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Konukoğlu, bugün 17 fabrikada ve 27 hatta kurulu atık ısı geri kazanım tesisleri sayesinde toplam 164,5 megawatt enerji üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yatırımların yaklaşık 2,6 milyon kişinin günlük elektrik tüketimine denk enerji üretim kapasitesi sağladığını belirten Konukoğlu, sektörün elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unun atık ısı geri kazanımı, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi.

Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi

YEŞİL ÇİMENTO VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için alternatif yakıt kullanım oranlarının artırılması, klinker oranının düşürülmesi ve düşük karbonlu üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Konukoğlu, yeşil çimento kullanımının bu dönüşümde kritik rol üstlendiğini belirtti. Kamu projelerinde yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Konukoğlu, önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında Çin Çimento Birliği ile geliştirilen stratejik iş birliklerine de değinen Konukoğlu, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ile Çin’in dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka alanlarındaki deneyiminin birleşmesinin sektör için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde teknoloji paylaşımı, ortak eğitim programları, uzman değişimleri ve pilot projeler gibi alanlarda iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Konukoğlu, bu çalışmaların sektörün küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Adil Sani Konukoğlu, Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Sanko Holding, Sanko, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:51
Fred’den transfer iddialarına bomba yanıt
Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
10:24
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:02:54. #7.13#
SON DAKİKA: Adil Sani Konukoğlu TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.