Adile Erbil, engelli oğlu için 22 yıldır fedakârlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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Adile Erbil, engelli oğlu için 22 yıldır fedakârlıkla mücadele ediyor

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Adile Erbil, engelli oğlu için 22 yıldır fedakârlıkla mücadele ediyor
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Adile Erbil, engelli oğlu için 22 yıldır fedakârlıkla mücadele ediyor
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Şanlıurfa'da yaşayan Adile Erbil, 6 aylıkken geçirdiği kaza sonrası zihinsel engel, epilepsi ve otizm tanısı alan oğlunun yaşamını kolaylaştırmak için 22 yıldır mücadele ediyor. Oğlunun eğitim ve tedavi süreçlerini tek başına sürdüren anne, onun polis olma hayalini destekliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Adile Erbil, 6 aylıkken geçirdiği kaza sonrası sağlık sorunları yaşayan oğlunun yaşamını kolaylaştırmak için 22 yıldır fedakarlıkla mücadele ediyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki Adile Erbil, 6 aylıkken geçirdiği kaza sonrası zihinsel engelli, epilepsi ve otizm tanısı alan oğlu Yunus Erbil'in hayatını kolaylaştırmak için 22 yıldır büyük fedakarlık gösteriyor. Oğlunun eğitiminden tedavisine, sosyal yaşamından hobilerine kadar her anında yanında olan anne, evladının polis olma hayalini de destekliyor.

Henüz 6 aylıkken düşme sonucu beyin sarsıntısı geçiren Yunus, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından zihinsel engelli, epilepsi ve otizm tanısı aldı. Oğlunun tedavi ve eğitim sürecini üstlenen anne Adile Erbil, 22 yıldır evladını bir an olsun yalnız bırakmadı. Dört çocuk annesi Erbil, eşini 5 yıl önce kaybetmesinin ardından Yunus'un bakımını ve gelişimini büyük ölçüde tek başına sürdürdü. Oğlunun fizik tedavi ve hastane süreçlerinde yanında bulunan anne, eğitim hayatında da ona destek oldu.

Yunus'un ortaokula kadar kaynaştırma eğitimi aldığını, ardından Karaköprü ilçesindeki özel eğitim lisesinden mezun olduğunu belirten Adile Erbil, oğlunun okuma yazma öğrenmesi ve fiziksel gelişim göstermesi için uzun yıllar rehabilitasyon merkezine birlikte gidip geldi.

Oğlunun gelişimini yakından takip ettiğini anlatan Erbil, Yunus'un bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde çeşitli etkinliklere katıldığını, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve namaz kıldığını söyledi.

Sıra gecesi ekibinde darbuka çalan Yunus'un sosyal hayata katılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden anne Erbil, günlük yaşamında da oğlunu yanından ayırmadığını dile getirdi.

"O benim yol arkadaşım"

Adile Erbil, oğlunun henüz 6 aylıkken yaşadığı sağlık sorunlarının hayatlarını değiştirdiğini belirterek, "Bir düşme sonucu rahatsızlandı. Hastaneye götürdük, ateşi çıktı, karın şişliği ve ishal oldu. Ateşi düşmeyince menenjit geçirdi, ardından havale geçirdi. O an bütün dünyam başıma yıkıldı. Üç ay hastanelerde kaldık. Yunus dört kardeşin en küçüğü. Kardeşleri okula giderken o da okula gidiyordu. Ortaokula kadar kaynaştırma eğitimi aldı, daha sonra özel eğitim lisesinden mezun oldu" dedi.

Yunus'un gelişimi için 10 yıl boyunca rehabilitasyon merkezine birlikte gittiklerini anlatan Erbil, oğlunun eğitim sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Oğlunun zamanla okuma yazma öğrendiğini ve fiziksel gelişim gösterdiğini aktaran Erbil, "Normalde biz nereye gidersek hep Yunus'la birlikteyiz. O benim yol arkadaşım. Yunus polis kıyafetlerini çok seviyor. Polis, jandarma, itfaiye, zabıta ve çevik kuvvet fark etmiyor, bütün üniformalıları seviyor. Onlar da Yunus'u seviyor. Bir hayali var, polis olmak istiyor. Ben de ona 'Sen benim özel polisimsin' diyorum" ifadelerini kullandı.

En büyük hayali polis olmak

Yunus Erbil de başta annesi olmak üzere ailesini çok sevdiğini belirterek, boş zamanlarında müzik dinlemekten, resim yapmaktan ve darbuka çalmaktan hoşlandığını söyledi. Kur'an-ı Kerim okumayı da sevdiğini dile getiren Yunus, "Sıra gecesinde darbuka çalıyorum. En büyük hayalim polis olmaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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