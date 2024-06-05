Adıyaman Belediye Başkanı OSTİM'i ziyaret etti

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, istihdam öncelikli projelerde işbirliğini geliştirmek üzere Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman Kalkınma Çalıştayı yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Tutdere'yi OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Başkanvekili Sıtkı Öztuna, OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu ve OSTİM OSB İstihdam Ofisi Koordinatörü Neslihan Günay karşıladı.

Nazik misafirperverliklerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve heyetine teşekkür eden Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım alan Adıyaman'da en önemli sorununun istihdam olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük üretim lokomotifi olan OSTİM ile istihdam öncelikli işbirliği geliştirmek istediklerini dile getiren Başkan Tutdere, "6 Şubat depremlerinde Hatay'dan sonra en fazla yıkımın olduğu şehir bilindiği üzere Adıyaman. Barınma en temel sorun olmakla birlikte, işsizlik çok hat safhada. Belediyecilik yalnızca kaldırım, altyapı yapmak değil, hemşehrilerimize seçimde şehrimizi sosyal ve ekonomik olarak da kalkındıracağımızın sözünü verdik. OSTİM olarak Türkiye'nin en büyük üretim kentisiniz. Sizinle istihdam öncelikli projeler geliştirmek Adıyaman'ımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Tutdere'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, deprem döneminde OSTİM olarak ilk yardımları Adıyaman'a yaptıklarını hatırlatarak "Deprem sürecinde sadece Adıyaman'a 175 TIR yardım malzemesi gönderdik. Ancak yardım ederek bu sürecin aşılamayacağı çok aşikar. Bizler OSTİM olarak deprem döneminde olduğu gibi şimdi de Adıyaman'a her türlü desteğe hazırız. İstihdama dönük işbirliği ve projelerle ilgili olarak ekibimiz ve imkanlarımızla Adıyaman'ın yanındayız" diye konuştu.

Başkan Tutdere, ayrıca İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Sayın Refik Tuzcuoğlu, Fatma Varank ve Hasan Suver'i de ziyaret ederek yatırım ve imar konularında temaslarda bulundu. - ADIYAMAN