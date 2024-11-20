Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Japonya'dan Destek İstedi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Japonya'dan Destek İstedi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Japonya\'dan Destek İstedi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Japonya'nın sağladığı destekler için teşekkür ederek yerelde afet riski azaltma ve atık yönetimi kapasitesinin artırılması projesinin önemine vurgu yaptı ve daha fazla destek talep etti.

20.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle yürütülen "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesinin toplantısına katıldı.

Japonya'da temaslarını sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen'e yaptığı ziyaret sonrası JICA Küresel Çevre Departmanı Direktörü Takahiro Morita ile bir araya geldi.

JICA yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sırasında Japonya hükümeti ve JICA'nın sağladığı desteklere teşekkür ederek, depremlerle başlayan işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Tutdere, "6 Şubat depremlerinde çok büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman'ın belediye başkanı olarak, depremde Japonya'dan gelen arama kurtarma ekiplerini görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ve sonrasında, JICA aracılığıyla kentlerin yeniden inşası sürecine verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Japonya, hem deprem illerinde hem de Türkiye genelinde büyük bir güven duyduğumuz bir ülke. Japon halkı, dürüstlüğü ve dayanışmasıyla takdir edilen bir millet. Bu işbirliğinin devam etmesi, halklarımız arasındaki dostluğu daha da güçlendirecektir. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 269 bin 116 bağımsız bölüm yıkıldı ve yaklaşık 10 bin vatandaşımızı kaybettik. Altyapısı ve üst yapısı tamamen yok olan bir şehirde yeniden inşa süreci devam ediyor. Belediye olarak JICA'nın sağlamış olduğu hibelerle altyapımızı yeniliyoruz ve bu destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Adıyaman, depremden en fazla etkilenen ikinci şehir olarak JICA'dan daha fazla deneyim paylaşımı ve nakdi destek beklemektedir. Bu destekler, şehirlerimizin yeniden inşası ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

Başkan Tutdere, toplantılarda Adıyaman'ın ihtiyaçlarını dile getirerek, uluslararası dayanışmayı artırmaya yönelik temaslarını sürdürecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Japonya'dan Destek İstedi - Son Dakika

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