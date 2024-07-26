Adıyaman\'da Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gölbaşı'nda 6 Şubat depremleri sonrası rezerv alanları olarak kararlaştırılan bölgelerle ilgili özel bir düğün salonunda toplantı düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Turan Özdemir caddesi üzerindeki rezerv alanları ile ilgili olarak vatandaşlara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Alanları 2.Daire Başkanı Mehmet Bedestenci tarafından rezerv alanlarıyla ilgili vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırıldı.

Bedestenci rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını konut ve iş yerlerinin tamamının hak sahiplerine verileceğini söyledi. Rezerv alanları ile ilgili sahada en çok kendilerine gelen sorulardan birinin de borçlanmanın nasıl olacağı yönünde olduğunu ifade eden Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Bedestenci, "Birden fazla konut ve işyeri olan vatandaşlar özellikle bu durumdan nasıl etkilenecek diye sorular geliyor. Rezerv alanda depremden bir gün önce yapının hasar almadan önceki değerini çıkarıp günümüze güncelliyoruz. Borçlandırma yapılan konutun arsa bedeli yok, alt yapı bedeli yok, sadece üst yapı maliyeti var. Ancak şuanda yapılacak indirim oranı henüz belli değil. Önceki depremlerde cumhurbaşkanımızın talimatı ile yüzde 50 indirim yapılmıştı. Tüm deprem bölgesindeki rezerv alanlarında Hatay'da indirim oranı, Adıyaman'da Malatya'da diğer illerde tüm depremzede vatandaşlarımıza aynı olacak. Rezerv alanındaki vatandaşın yıkılan evinin değeri yeni yapılacak konutun altında kalırsa borçlandırma olacak. O da AFAD'ın 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz taksit imkanı ile olacak " diye konuştu.

Programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN