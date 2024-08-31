Adıyaman'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı

Adıyaman\'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvancılığa teşvik için süt üreticilerine 81 adet süt düvesi dağıtıldı. Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası tarafından ortak geliştirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında düveler dağıtıldı.

31.08.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvancılığa teşvik için süt üreticilerine 81 adet süt düvesi dağıtıldı.

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası tarafından ortak geliştirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 81 adet gebe düve dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Adıyaman Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kılınç, "Adıyaman bölgesinde birlik olarak süt toplama faaliyetlerimiz var aylık 2,5 ile 3 milyon litre arasında Adıyaman genelinde süt topluyoruz. Bu sütleri bölgede bulunan ulusal firmalara pazarlıyoruz. Deprem sonrasında bölgedeki istihdamı ve gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla Ziraat Bankasının 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var ' projesi kapsamında Ziraat Bankası ile bir protokol imzaladık. Hiçbir katkı payında bulunmadan hayvan teminlerini yapmaya başladık. İlk etapta bugün yaklaşık 81 adet gebe düvenin dağıtımına başladık. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz Bu proje 3 yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında yaklaşık 500 üreticimize 3 bin adet gebe düve dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Adıyaman süt üreticileri birliği olarak şu an bölgemizde lider konumundayız amacımız 3 yıl içinde aylık süt üretimimizin 5 milyon litreye ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Adıyaman'da üretilen sütlerin yüzde 75'ini süt üreticileri birliği olarak üreticilerimizden alıp biz pazarlıyoruz. Yeni dağıtımını yaptığımız hayvanlarla birlikte Adıyaman'ı süt üretiminde daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Hayvan dağıtımımızın yanı sıra Adıyaman Valiliği ve Birleşmiş Milletler ile yapılan proje kapsamında süt üreticilerimize sütlerini yerinde soğutup soğuk zinciri ve süt kalitesini koruyarak sanayiye kaliteli bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Adıyaman süt üreticileri birliği olarak üreticilerimizden aldığımız sütü Türkiye genelinde en yüksek fiyata pazarlayan Birlik biziz Adıyaman süt üreticileri birliği olarak" dedi.

Süt üreticisi Ahmet Erceylan gebe düve dağıtımının süt üretimine katkı sağlayacağını belirterek, "Birlik aracılığıyla başvuruda bulundum sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular.

Bu proje ile birlikte işletmemdeki hayvan sayısını arttırdım. Hedeflerime Bu proje ile birlikte daha hızlı ilerleyeceğim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, Ekonomi, Gölbaşı, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
19:48 UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Performans Tahminleri UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri
19:28 Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:45 Galatasaray Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e kiraladı Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
17:08 Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer olduktan sonra sakatlandı Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı
17:01 Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer’in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
16:52 Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 15:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement