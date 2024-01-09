 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, basın mensuplarının emek ve özverisi kutlanırken, bir yandan da ülkenin dört bir yanında yaşanan acı olaylara ve doğal felaketlere duyarlılığı yitirilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Aslan, Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına mevlit okutulacağını da duyurdu.

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
09.01.2024 - 16:41,
Abone Ol

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, basın mensuplarının emek ve özverisi kutlanırken, bir yandan da ülkenin dört bir yanında yaşanan acı olaylara ve doğal felaketlere duyarlılığı yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat'ta Adıyaman ve çevresinde meydana gelen deprem, bizleri derinden üzmüş, birçok aileyi yasa boğduğunu dile getiren Başkan İbrahim Aslan, "Bu acı günlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bu felaket, sadece bir coğrafyayı değil, aynı zamanda basın dünyasını da etkilemiştir. Meslektaşlarımızın kaybı, bizleri derinden sarstı. Onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine ve meslek camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Gazetecilik, toplumun haber alma hakkını savunurken, aynı zamanda onurlu bir sorumluluktur. Bu zorlu görevde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmayacak, onların izinden yürümeye devam edeceğiz. Çalışan Gazeteciler Günü, basın mensuplarının hak ettikleri değeri görmesi, sorumluluklarından dolayı takdir edilmesi gereken bir gün. Ancak unutulmamalıdır ki bu sorumluluklar, meslektaşlarımızın hayatlarını riske atmadan yerine getirilebilmesi için uygun şartların sağlanmasıyla mümkündür. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu nedenle, gazetecilerin bağımsızlığı ve güvenliği her zaman ön planda olmalıdır. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde 6 Şubat'ta şehit olan meslektaşlarımız anısına mevlit okutulacaktır. Mevlit programımızda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Mevlit programı 10 Ocak Çarşamba günü saat 11: 30 da Yenipınar Cami'sinde okutulacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika


17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi

Son Dakika
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement