Adıyaman'ın Gerger ilçesine yeni yapılan cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.

İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine cami yaptırıldı. Yine aynı yere hayırseverler tarafından taziye evi yaptırıldı. Gerger Başakşehir Belediyesi Cami ve İzzet Aksoy Taziye Evi'nin açılışı yapıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar açılışa katıldı.

Konuşmaların ardından duar eşliğinde cami ve taziye evinin açılışı yapıldı. - ADIYAMAN