Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde IPARD 3 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibelerine ilişkin" IPARD 3 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

IPARD kapsamına alınan Adıyaman'ın desteklerden daha etkin faydalanması amacıyla Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının gayretleriyle faaliyete başlayan TKDK Adıyaman İrtibat Ofisi, ilk toplantısını yaptı.

ATSO konferans salonunda düzenlenen toplantıya, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, ATSO üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Oda olarak TKDK'nın Adıyaman'da ofis açması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Kırsal Kalkınmayla alakalı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirmiştik. Bugünde IPARD'ın yöneticileriyle bir aradayız. Tabi IPARD'ın Adıyaman'a gelmesi uzun süredir konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen bir olaydı. Özellikle son 6 ay içerisinde defalarca Tarım Bakanlığımıza, TKDK başkanımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Bugün hamdolsun artık Adıyaman'da IPARD'ın desteklerinden geçte olsa faydalanmaya başlayacak. Bizim bir diğer önerimizde şu olmuştu, özellikle deprem bölgesinde IPARD'a bütün başvurular destek alacak diye bir şey yok. Bir puanlama sistemi olacak. Bu da yatırımcının yaşından cinsiyetine kadar birçok konuda bir puanlama sisteminden sonra belli puanı geçen yatırımlar inşallah projelendirilip fonlanacak. Bizim TKDK Başkanımızdan hem de Avrupa Birliği delegasyon büyükelçimizden ricamız şu olmuştu. Adıyaman'dan gidecek olan yatırımlara ilave 15 puan eklenirse deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapılırsa hem uzun yıllardır Adıyaman'ın IPARD'ın içinde olmaması nedeniyle geride kalması hem de deprem sonrası yatırımların askıya alınması nedeniyle beraber o açığı kapatırız diye düşünüyorum. Biz Oda olarak mümkün mertebe hibe ve destekleri üyelerimizle paylaşmak istiyoruz. Onlara sürekli sizlere davet ediyoruz. İnşallah Adıyaman bundan sonraki süreçte hak ettiği değeri alır. Güzel yatırımlar yaparız diye düşünüyorum" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Adıyaman İrtibat Ofisi Uzmanları Ali Osman Er ve Mehmet Fatih Arıkhan tarafından TKDK hibeleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Adıyaman İrtibat Ofisi Uzmanı Ali Osman Er yaptığı açıklamada, "Adıyaman için ne kadar fazla başvuru olursa bizim için iyi. Kırsal alan olarak iyi noktadayız. Biz merkez ilçeleri merkez mahalleleri dahi IPARD kapsamına almak için uğraşıyoruz. TKDK 2007'de kuruldu. 2011 yılından itibaren hibe programlarına başladı. IPARD 1, IPARD 2 ve IPARD 3 olmak üzere IPARD 1 2011-2016 yıllarını, IPARD 2 2016-2023, IPARD 3'te 2024 ve 2030 yıllarını kapsayacak. İnşallah IPARD 1 ve IPARD 2'de yoktuk ama IPARD 3'te sizinle birlikte olacağız. Bu verilen katkının yüzde 75'i AB, yüzde 25'i ulusal katkı olmak üzere alacağınız hibe tutarı ne kadarsa 4'te 3'ü Avrupa Birliğinden 4'te 1'i de hazineden verilmek üzere karşılanacak. Daha önce IPARD 42 ildeydi. Şu an 81 ile çıkarıldı. Adıyaman'ın da aralarında olduğu 39 tane il yeni eklendi. Biz Malatya'ya bağlı olarak faaliyet göstereceğiz. Başvuruları buradan alacağız ama idare ve teknik kontrollerimiz Malatya üzerinden faydalanacak. Sizlere kolaylık olsun diye ofisimiz burada. Her türlü konuyu bize sorabilirsiniz. Biz IPARD'ta yapım işlerini, makine-ekipman alımını, hizmet alımını, görünürlük harcamaları desteklerimiz var. Bunlara ek olarak eğer yapım işi olur makine ya da ekipmanda KDV Avrupa menşeili bir makine almışsanız gümrük vergisi, gelir vergisi muafiyeti var. Canlı hayvan desteğimiz yok. Yalnızca makine-ekipman ve yapım işlerine destek veriyoruz" diye konuştu.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Proje Birim Amiri Ahmet Turan da katılımcılar tarafından sorulan soruları cevaplandırdı. - ADIYAMAN